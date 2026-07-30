إنفانتينو: اللعبة لن تتغير

دافع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن خطط إدخال مستثمرين خارجيين إلى الأنشطة التجارية للاتحاد، وذلك في مقطع فيديو نُشر مساء الأربعاء.

ووصف إنفانتينو المشروع، الذي تقدر قيمته بعدة مليارات من الدولارات، بأنه «فرصة ذهبية لتسريع وتيرة تطوير كرة القدم على مستوى العالم».

وجاءت هذه الرسالة بعد انتقادات حادة، لا سيما من أوروبا، بشأن الصفقة المقترحة والمهلة الزمنية القصيرة التي مُنحت للاتحادات الأعضاء في (فيفا) لدراسة المقترح.

واتهم منتقدون الاتحاد الدولي بمحاولة كسب التأييد عبر تقديم مدفوعات مالية مجزية، ووصفوا الخطة بأنها تمثل رشوة وابتزازًا وبيعًا للعبة.

ورفض إنفانتينو هذه الاتهامات، مؤكدًا أن المقترح «جزء من عملية ديمقراطية»، وأنه سيتطلب موافقة أغلبية الاتحادات الأعضاء في (فيفا)، البالغ عددها 211 اتحادًا، بالإضافة إلى موافقة مجلس (فيفا).

ومع ذلك، من المتوقع أن يحظى المقترح بدعم الاتحادات الأصغر خارج أوروبا، إذ تأمل العديد منها أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الإيرادات.

وقال إنفانتينو: «إن جزءًا ضئيلًا للغاية من القيمة التجارية المتزايدة لكرة القدم يصل إلى المناطق التي تحتاج إليه أكثر»، معتبرًا أن الاستعانة بخبرات إضافية ضرورية للاستفادة الكاملة من هذه القيمة.

كما سعى إلى طمأنة الجماهير، قائلًا: «اللعبة التي يشاهدونها ويحبونها لن تتغير».

وبموجب المقترح، سيتمكن مستثمرون من القطاع الخاص من الاستحواذ على نحو 20% من شركة فرعية جديدة تحمل اسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، والتي تقدر قيمتها الأولية بنحو 20 مليار دولار.

وستمتلك الشركة الحقوق التجارية لبطولات (فيفا)، بما في ذلك كأس العالم للرجال، وكأس العالم للسيدات، وكأس العالم للأندية.

ويخشى منتقدو الصفقة أن تؤدي إلى زيادة عدد البطولات والفرق والمباريات بهدف زيادة الإيرادات وتعزيز قيمة حصص المستثمرين.