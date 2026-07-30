إنفانتينو: مشروع الاستثمار الخاص مجرد اقتراح

قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، إن خطة بيع حصص في كأس العالم مجرد اقتراح، لكنها «ليست إلزامًا»، وذلك بعد أن أثارت الفكرة ردود فعل غاضبة من بعض الجهات المسؤولة في عالم كرة القدم.

وأعلن (فيفا) هذا الأسبوع عن خطط لإنشاء شركة تابعة لإدارة كأس العالم وفعاليات أخرى، وقال إنه سيطرح حصصًا تصل إلى 20% منها أمام مستثمرين خارجيين.

وأثار الاقتراح انتقادات شديدة من الاتحادات القارية، التي قالت إنها فوجئت بالخطة، التي تقضي بإدخال مستثمرين من القطاع الخاص إلى المنظومة التجارية لكرة القدم. لكن إنفانتينو قال إن تعزيز الجانب التجاري للعبة يمثل الخطوة الطبيعية التالية في مسيرة تطورها.

وقال إنفانتينو، في مقطع فيديو نشره (فيفا) الأربعاء: «إنه جزء من عملية ديمقراطية، وعملية تشاور، وقبل كل شيء، هو فرصة وليس إلزامًا، وكما قلت، فإنه يطلق عملية تشاور».

ويعد (فيفا) من بين أغنى المنظمات الرياضية في العالم، إذ يحقق إيرادات بمليارات الدولارات، تأتي في الغالب من حقوق البث والرعاية والاتفاقيات التجارية الأخرى المرتبطة بكأس العالم.

وأكد إنفانتينو أن المشجعين سيظلون حجر الزاوية في كرة القدم، وأن (فيفا) سيواصل إدارة شؤون اللعبة دون أي تدخل خارجي.

وقال: «من الواضح أن (فيفا) سيواصل إدارة كرة القدم دون أي تدخل خارجي، وستظل البطولات الرئيسية التي ينظمها، مثل كأس العالم للرجال وكأس العالم للسيدات، قائمة دائمًا».