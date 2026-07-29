مورينيو يجدد الموعد مع ملعب الإنجاز الأول

يعود البرتغالي جوزيه مورينيو إلى الملعب الذي توج فيه بأول ألقابه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يحل ريال مدريد ضيفًا على شالكه الألماني في مباراة ودية يوم 16 أغسطس المقبل.

وأعلن شالكه إقامة المباراة بمناسبة مرور 25 عامًا على افتتاح ملعبه، حيث تعهد فرانك باومان، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الشؤون الرياضية، بتقديم «مهرجان حقيقي لكرة القدم».

وفاز مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، بدوري أبطال أوروبا عندما كان مدربًا لبورتو، على ملعب «أرينا أوف شالكه» عام 2004، بعد الفوز 3-0 على موناكو في المباراة النهائية. كما أحرز اللقب القاري مرة أخرى مع إنتر ميلان عام 2010.

وعاد مورينيو إلى تدريب ريال مدريد لفترة ثانية، وستكون المباراة أمام شالكه الاختبار الأخير للفريق قبل انطلاق موسمه في الدوري الإسباني بمواجهة إسبانيول يوم 22 أغسطس المقبل.

وعاد شالكه إلى الدوري الألماني (بوندسليجا) بعد ثلاثة أعوام قضاها في الدرجة الثانية، وسيبدأ موسمه بمواجهة هالشر إف سي في كأس ألمانيا يوم 24 أغسطس، قبل أن يخوض أولى مبارياته في الدوري بعد ستة أيام أمام أوجسبورج.