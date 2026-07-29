الاتحاد الآسيوي يعترض على آلية طرح مشروع «فيفا»

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لم يستشره بشأن مقترح بيع حصص في كيان جديد تابع لـ(فيفا) لمستثمرين خارجيين.

وكان (فيفا) قد أعلن عزمه إنشاء كيان جديد تابع له بقيمة 20 مليار دولار، يتولى إدارة كأس العالم وغيرها من البطولات والفعاليات التي ينظمها، مع طرح ما يصل إلى 20% من أسهم هذا الكيان أمام مستثمرين خارجيين.

وبموجب الخطة، سيؤسس (فيفا) كيانًا جديدًا يحمل اسم (فيفا فوروارد إنتربرايز)، ليتولى الإشراف على الأنشطة التجارية وعمليات تنظيم الفعاليات.

وسيحتفظ (فيفا)، الذي نظم مؤخرًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا، بالسيطرة على الكيان الجديد، لكنه يعتزم طرح حصة أقلية منه لمستثمرين خارجيين بهدف جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: «اطلع الاتحاد الآسيوي على الإعلان الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن المقترح الخاص بإنشاء مؤسسة (فيفا فوروارد). ويؤكد الاتحاد الآسيوي أنه لم تتم استشارته بشأن هذا المقترح، ويعرب عن خيبة أمله لأن مسألة بهذه الأهمية طُرحت على الملأ قبل أن تتاح لأسرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فرصة دراستها ومناقشتها عبر قنوات الحوكمة المعتمدة والراسخة».

وأضاف: «في الوقت الذي يدرك فيه الاتحاد الآسيوي أهمية استكشاف أساليب مبتكرة يمكن أن تسهم في تعزيز مستقبل كرة القدم العالمية، فإنه يؤكد أن المبادرات بهذا الحجم وذات هذه الآثار يجب أن تستند إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والتشاور الهادف. كما أن القرارات التي قد تعيد تشكيل المستقبل التجاري والمالي للعبة تتطلب مشاركة شاملة ومسبقة مع الاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء وسائر الأطراف المعنية، قبل عرض أي مقترح على الجهة أو الجهات المختصة باتخاذ القرار».

وتابع: «يؤمن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيمانًا راسخًا بضرورة تزويد جميع الأطراف المعنية بالمعلومات الكافية ومنحها الوقت المناسب لتقييم المقترح بصورة شاملة، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالحوكمة والاعتبارات القانونية والتجارية والاستراتيجية. ويعد هذا النهج ضروريًا لضمان أن يعكس أي قرار المصالح الجماعية لمجتمع كرة القدم العالمي، وأن يعزز الثقة في إطار الحوكمة المعتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم».

وأضاف: «بصفته واحدًا من الاتحادات القارية الستة المنضوية تحت مظلة كرة القدم العالمية، يؤكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه الراسخ بمواصلة الإسهام في تطوير كرة القدم على مستوى العالم».