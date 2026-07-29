«يويفا» يدعو لاجتماع طارئ لمواجهة مخططات «فيفا»

يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اجتماعًا طارئًا مع أعضائه هذا الأسبوع، عقب إعلان جياني إنفانتينو عن خطة لإنشاء شركة تجارية تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويرغب «يويفا» والاتحادات الأعضاء فيه في تبني موقف موحد ردًا على مبادرة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويجهز «يويفا» رده، فبعد إعلان جياني إنفانتينو عن خطط لإنشاء شركة تجارية لـ«فيفا»، رد الاتحاد القاري بقوة، إذ أصدر بيانًا شديد اللهجة ينتقد مبادرة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى جانب تحركه لتنظيم موقف موحد.

ووفقًا لشبكة «راديو مونت كارلو»، ستعقد الاتحادات الأوروبية اجتماعًا طارئًا هذا الأسبوع عبر تقنية الاتصال المرئي، بهدف تبني موقف موحد بشأن المشروع الذي تصفه بعض وسائل الإعلام بأنه «بيع كأس العالم».

وأكد «فيفا» أن هذا المشروع الضخم لا يمكن تنفيذه دون دعم الاتحادات الأعضاء. ولضمان تأييدها، لا سيما الاتحادات الأقل دخلًا، يعتزم جياني إنفانتينو تخصيص جزء من الأموال التي سيتم جمعها لبرامج تطوير اللعبة، إلى جانب منح كل اتحاد، بشكل اختياري، تمويلًا استثنائيًا لمرة واحدة يصل إلى 20 مليون دولار.