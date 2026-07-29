نوير يلمح إلى الاعتزال بنهاية الموسم

ألمح مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، إلى أن الموسم المقبل سيكون، على الأرجح، الأخير في مسيرته.

وقال نوير إنه لا يتعامل مع المباريات على أنها مباريات وداع، رغم أنه «يبدو من المرجح جدًا أنني سأعتزل».

ويدخل نوير، البالغ من العمر 40 عامًا، موسمه الـ21 لاعبًا محترفًا.

وحصل نوير، المتوج مع ألمانيا بلقب كأس العالم 2014، على وقت كافٍ قبل أن يوقع على آخر تمديد لعقده مع بايرن ميونخ.

وقال نوير، مساء الثلاثاء، مع انطلاق فترة إعداد الفريق للموسم الجديد: «في نحو 85% من الحالات، كنت سأتوقف».

وأضاف: «لكن مع هذا الفريق، والجهاز الإداري، والجهاز الفني، فإن الأمر يمنحني متعة كبيرة. لدينا دائمًا فرصة للمنافسة على جميع الألقاب، وهذه التشكيلة تعد من بين الأفضل على أعلى مستوى».

وأوضح نوير أن الفريق والمنظومة داخل بايرن ميونخ شكلا «نسبة الـ15%» التي أقنعته بالاستمرار.

ومن المتوقع أن يؤدي نوير دورًا في تطوير الحارس يوناس أوربيغ، البالغ من العمر 22 عامًا، والذي يتم تجهيزه ليكون خليفته على المدى الطويل، وقد يحصل على فرص أكبر للمشاركة خلال الموسم المقبل.

وقال نوير: «أعتقد أن الوضع سيكون مشابهًا للموسم الماضي. سندعم بعضنا البعض»، في إشارة أيضًا إلى سفين أولرايش وبقية حراس المرمى الشبان في بايرن ميونخ.

وكان نوير قد اعتزل اللعب الدولي عقب خروج ألمانيا من كأس العالم 2026.