«نتفليكس» تستعرض مسيرة مورينيو التدريبية

سيكون جوزيه مورينيو، المدير الفني العائد لقيادة ريال مدريد الإسباني، والملقب بـ«الاستثنائي»، بطلًا لفيلم وثائقي أنتجته منصة «نتفليكس»، يبدأ عرضه في 11 أغسطس، ويتناول مسيرة المدرب البرتغالي.

وتخطط «نتفليكس» لإنتاج سلسلة وثائقية تستعرض مسيرة مورينيو ومحطاته التدريبية مع الأندية الكبرى التي عمل بها.

ومن المقرر أن يتضمن الفيلم الوثائقي مقابلات مطولة مع مورينيو، يتحدث خلالها عن مسيرته، وعلاقته بالمسؤولين، وأسلوب عمله في إدارة اللاعبين، واللحظات الحاسمة في مشواره التدريبي.

وتنقل المدرب البرتغالي بين محطات تدريبية مع أندية بنفيكا وبورتو البرتغاليين، وتشيلسي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، وروما الإيطالي، وفنربخشة التركي.

ولن يقتصر الفيلم الوثائقي على مورينيو فقط، بل سيشهد ظهور عدد من الشخصيات البارزة، من بينها المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون، والنجوم السابقون جون تيري، وإيكر كاسياس، وزلاتان إبراهيموفيتش، وديدييه دروغبا، ومارسيلو، وصامويل إيتو، وخافيير زانيتي، الذي قال في الإعلان الترويجي إنه سيكشف عن شخصية مورينيو الحقيقية، إلى جانب بيتر تشيك، الذي قال مازحًا عن المدرب البرتغالي: «إنه لاعب سيئ».

ومن المقرر أن يبدأ عرض فيلم «مورينيو»، المكون من عدة حلقات، اعتبارًا من 11 أغسطس.