رئيس بايرن ميونخ: أوليسيه ودياز ليسا للبيع

أعلن يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ الألماني، أن ثنائي الفريق، الفرنسي ميكايل أوليسيه والكولومبي لويس دياز، ليسا للبيع، مؤكدًا أنهما سيساعدان الفريق على المنافسة على جميع الألقاب.

وقال دريسن، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن أوليسيه سيبقى بالتأكيد مع الفريق، وإنه لا يوجد أي عرض لضمه من ريال مدريد.

وتزايدت التكهنات خلال فترة كأس العالم الأخيرة، في ظل تقارير أشارت إلى أن أوليسيه يرغب في الرحيل، وبدا واضحًا أنه يريد الانضمام إلى زميليه في المنتخب الفرنسي كيليان مبابي وأوريلين تشواميني في صفوف النادي الإسباني.

وقال مسؤولو بايرن في مناسبات سابقة إن أوليسيه ليس للبيع، فيما قال دريسن: «حتى لو كان هناك عرض، وهو ما لم يحدث، فسنتمسك بموقفنا بالإبقاء على اللاعب».

وانتقل أوليسيه إلى بايرن ميونخ عام 2024، ويمتد عقده حتى عام 2029، من دون وجود شرط جزائي، بعدما انضم من كريستال بالاس الإنجليزي مقابل 55 مليون يورو (63 مليون دولار)، فيما ارتفعت قيمته السوقية إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 170 مليون يورو.

وتألق أوليسيه مع بايرن، حيث سجل 32 هدفًا وصنع 46 هدفًا في 107 مباريات، كما صنع سبعة أهداف مع منتخب فرنسا في كأس العالم.

أما دياز، فانضم إلى بايرن قادمًا من ليفربول الإنجليزي، ويمتد عقده هو الآخر حتى عام 2029، وسجل 26 هدفًا وصنع 19 هدفًا في 51 مباراة.

وظل دريسن هادئًا في مواجهة التكهنات بشأن وجود عرض سعودي للجناح الكولومبي، وقال: «لدينا فريق رائع، لنبدأ الموسم ونحرز الأهداف، ونرى ما سيحدث في نهايته».

وفاز بايرن بثنائية الدوري الألماني وكأس ألمانيا الموسم الماضي، كما بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما يأمل دريسن في تكرار إنجاز عامي 2013 و2020، بتحقيق الثلاثية هذا الموسم.

وقال: «طموحنا دائمًا هو الفوز بكل الألقاب. لا يمكن أن نتوقع الفوز بدوري أبطال أوروبا كل عام، لكن يجب أن يكون لدينا هذا الطموح».

وتتجه الأنظار أيضًا إلى ملف تمديد عقد المهاجم الإنجليزي هاري كين، الذي ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم، في ظل رغبة بايرن في الإبقاء عليه.

وقال دريسن عن كين (33 عامًا): «أعتقد أن هناك رغبة قوية من الطرفين، والآن نحتاج إلى التأكد من أن هذه الرغبة القوية تصل إلى نقطة التقاء».