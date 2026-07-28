مانشيني يبدأ ولاية ثانية مع منتخب إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عودة روبرتو مانشيني مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني.

وأعلن جيوفاني مالاجو، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عودة مانشيني بعد اجتماع حاسم في العاصمة روما.

وسبق أن شغل مانشيني (61 عامًا) منصب المدير الفني لمنتخب إيطاليا بين عامي 2018 و2023، وقاده للتتويج بلقب بطولة أمم أوروبا 2021.

كما فاز مانشيني بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات مع إنتر ميلان، والدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، والدوري القطري مع السد.

وواجه الاتحاد الإيطالي عقبات عديدة لتعيين مدرب جديد، بعدما تعثرت محاولاته للتعاقد مع أسماء أخرى، مثل كارلو أنشيلوتي وجوسيب غوارديولا، إضافة إلى استبعاد أندريا بيرلو.

وكان المنتخب الإيطالي بحاجة ماسة إلى مدير فني جديد لخلافة جينارو غاتوزو، بعد فشل إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وأعلن الاتحاد الإيطالي أيضًا تعيين المدرب المخضرم كلاوديو رانييري مديرًا فنيًا للاتحاد.

وسيبدأ مانشيني ولايته الثانية مع منتخب إيطاليا بخوض أربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية أمام فرنسا وبلجيكا وتركيا مرتين، خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» أن مانشيني سيكون مطالبًا بإعادة بناء منتخب إيطاليا، الذي يمر بأزمة، وذلك بعد ثلاث سنوات من استقالته المفاجئة من تدريب «الأزوري».

وأشارت إلى أن مانشيني (61 عامًا) فاجأ كثيرين باستقالته في أغسطس 2023، قبل أن يتولى تدريب المنتخب السعودي بعد أسبوعين فقط.

وقال مالاجو: «كان الوقت يوشك أن ينفد، وأرى أن مانشيني هو الشخص الأنسب لتدريب إيطاليا لاعتبارات عديدة»، مضيفًا: «سنعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأربعاء لمانشيني ورانييري».

وبدأ مانشيني ولايته الأولى مع منتخب إيطاليا بعد فشل الفريق في التأهل إلى مونديال 2018، إثر خسارته أمام السويد في الملحق.

ونجح المدرب الإيطالي في إعادة الحياة إلى منتخب بلاده، معتمدًا على مجموعة من اللاعبين الشباب، الذين لفتوا الأنظار خلال بطولة أوروبا 2020، التي أقيمت في 2021، قبل أن يتوج المنتخب باللقب على حساب إنجلترا بركلات الترجيح في ملعب ويمبلي.

وخلال ولايته الأولى، حقق مانشيني أيضًا رقمًا قياسيًا بسلسلة من 37 مباراة متتالية من دون هزيمة.

لكن خسارة إيطاليا أمام مقدونيا الشمالية بهدف دون رد في نصف نهائي الملحق عام 2022 حرمتها مجددًا من التأهل إلى كأس العالم.

ورغم هذه الصدمة، بقي مانشيني في منصبه حتى استقالته المفاجئة في أغسطس 2023. وبعد رحيله عن تدريب المنتخب السعودي في 2024، كانت قيادة السد القطري في الموسم الماضي آخر محطاته التدريبية.