غفارديول يمدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2031

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، تمديد عقد مدافعه الكرواتي يوشكو غفارديول حتى عام 2031.

وكان غفارديول (24 عامًا) محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بما في ذلك ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان وبايرن ميونخ الألماني.

ورغم ذلك، اختار نجم منتخب كرواتيا تمديد ارتباطه مع مانشستر سيتي، والمشروع الجديد تحت قيادة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، بتوقيع عقد لمدة خمس سنوات، واصفًا النادي بأنه «أفضل نادٍ في العالم».

وقال غفارديول، للموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي: «بمجرد أن علمت برغبة سيتي في تجديد عقدي، شعرت على الفور أن هذا ما أريده. لقد كان جمهور الفريق رائعًا معي منذ اليوم الأول، والنادي يوفر كل شيء للاعبين. إنه أفضل نادٍ في العالم».

وأضاف: «شعرت بالكثير من الحب والاحترام خلال السنوات الثلاث التي قضيتها هنا، وأنا أقدر ذلك حقًا. هذا فريق عالمي المستوى، شاب ومليء بالإمكانات. أعتقد جازمًا أننا سنحقق الكثير من النجاح في السنوات المقبلة».

وشارك غفارديول في 122 مباراة بمختلف المسابقات مع مانشستر سيتي، وتوج بستة ألقاب مع الفريق، الذي انضم إليه قادمًا من لايبزغ الألماني في صفقة بلغت قيمتها 77.6 مليون جنيه إسترليني عام 2023.

وغاب غفارديول عن الملاعب في النصف الثاني من الموسم الماضي بسبب إصابته بكسر في عظم الساق، لكنه عاد لتمثيل كرواتيا في كأس العالم هذا الصيف.

من جانبه، قال هوجو فيانا، المدير الرياضي لمانشستر سيتي: «يوشكو لاعب يثق به النادي بشكل كبير. إنه شاب، ومحترف متميز، ويعد بالفعل من أفضل المدافعين في العالم».

وأضاف: «يحرص مانشستر سيتي على الاحتفاظ بأفضل مواهبه، ولذلك نحن سعداء للغاية بالاتفاق على هذا العقد الجديد».