مانشستر سيتي يعلن خضوع رودري لجراحة

أعلن مانشستر سيتي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن لاعب خط الوسط الإسباني رودري خضع لعملية جراحية بسيطة في الظهر.

وكان الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم بعدما قاد إسبانيا للتتويج باللقب الشهر الحالي، يعاني من آلام في ظهره قبل أن يقرر في النهاية الخضوع لعملية جراحية.

وقال مانشستر سيتي، في بيان: «كان لاعب خط الوسط يعاني من آلام في ظهره منذ بعض الوقت، لكنه خضع الآن لعملية جراحية لمعالجة المشكلة، وسيبدأ بعد ذلك فترة قصيرة من إعادة التأهيل».

ولم يحدد النادي موعدًا لعودته، لكن وسائل إعلام بريطانية أفادت بأنه قد يغيب عن بداية موسم الدوري، الذي ينطلق في 21 أغسطس.

ويتبقى في عقد رودري (30 عامًا) مع مانشستر سيتي عام واحد، وترددت أنباء عن احتمالية انتقاله إلى ريال مدريد.