تيباس يهاجم رسالة إنفانتينو ويصفها بـ«المثيرة للشفقة»

هاجم خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، مجددًا السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي رفض جميع الانتقادات الموجهة إليه وإلى بطولة كأس العالم 2026.

وفي منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، وصف تيباس تصريح إنفانتينو، الذي أدلى به أمس الاثنين عبر «إنستجرام»، بأنه «مثير للشفقة»، داعيًا إياه إلى مزيد من الشفافية في إدارة الاتحاد الدولي.

وكان إنفانتينو قد صرح بأن المونديال، الذي أقيم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، كان «أروع نسخة لكأس العالم»، احتفت «بأروع معاني الإنسانية».

واتهم المنتقدين بـ«نشر الكراهية والشائعات الكاذبة»، قائلًا: «أنا آسف لانتهاء المباريات، وآسف لأنكم فوتم كل تلك الفرحة والترابط. آسف لأنكم كنتم غارقين في الكراهية والانتقادات لدرجة أنكم فوتم كل ذلك».

وأضاف تيباس: «لا أحد ينكر أن كرة القدم هي عاطفة ووحدة، لكن الشفافية والحوكمة الرشيدة والمساءلة ليست كراهية، بل هي واجب. المؤسسات القوية لا تشكك في مصداقية من يطرحون الأسئلة، بل تجيب عليها».

وتساءل تيباس، الذي سبق أن طالب إنفانتينو بالاستقالة، عن سبب تعيينه في هذا المنصب أصلًا، قائلًا: «عندما يخصص قائد خطابًا كاملًا لتشويه سمعة من يمارسون التدقيق المشروع، فمن الطبيعي أن نتساءل: لماذا الآن تحديدًا؟ هل ثمة ما يفسر هذه اللهجة الدفاعية؟ هل يحدث شيء ما لا نعلمه؟».