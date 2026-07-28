مانشستر سيتي يخطط لتحصين رودري بعقد جديد

يأمل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم في أن يوقع لاعب الوسط الإسباني الدولي رودري عقدًا جديدًا هذا الصيف، بحسب صحيفة «ذا جارديان» البريطانية.

ومع ذلك، يشير تقرير الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي يستعد لاحتمال تلقي عرض من ريال مدريد الإسباني لضم اللاعب، الفائز بكأس العالم هذا العام، إلى جانب اهتمام أندية أخرى بالحصول على خدماته.

وأبدى ريال مدريد اهتمامًا منذ فترة طويلة بالتعاقد مع رودري (30 عامًا)، لكن شبكة «سكاي سبورتس» الإخبارية أكدت أن باريس سان جيرمان الفرنسي لا يخطط للتعاقد مع اللاعب المتوج بجائزة الكرة الذهبية عام 2024، خلافًا للتقارير التي ظهرت الأسبوع الماضي، إذ لا ينوي بطل فرنسا إجراء أي تغييرات في خط وسطه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبدو باريس سان جيرمان راضيًا تمامًا عن خياراته الحالية، في ظل وجود الثلاثي فيتينيا، وفابيان رويز، وجواو نيفيز، الذين لعبوا دورًا بارزًا في احتفاظ الفريق بلقبي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

وترى إدارة مانشستر سيتي ضرورة الإبقاء على رودري، الذي يتبقى عام واحد فقط على نهاية عقده مع النادي.

يشار إلى أن رودري يعاني من الإصابة، ومن المتوقع أن يغيب عن بداية الموسم للتعافي من جراحة بسيطة في ظهره، خضع لها بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال 2026.