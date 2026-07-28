مانشيني يتصدر سباق تدريب منتخب إيطاليا

أصبح روبرتو مانشيني المرشح الأبرز لتولي منصب المدير الفني الجديد لمنتخب إيطاليا لكرة القدم، وفقًا لتقرير إخباري، اليوم الثلاثاء.

ويقود جيوفاني مالاجو، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عملية البحث عن المدرب الجديد بعد رحيل باولو مالديني عن منصب المدير التقني للاتحاد، فيما يعد مانشيني خياره المفضل.

وتأكد رحيل مالديني، إلى جانب المستشار الفني ليوناردو، مساء أمس الاثنين، بعدما قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عدم تعيين أندريا بيرلو مديرًا فنيًا لمنتخب إيطاليا.

ولم يُتخذ القرار النهائي بعد، لكن مانشيني، الذي ترك منصبه في نادي السد القطري في يونيو الماضي، بات المرشح الأوفر حظًا لقيادة المنتخب الإيطالي.

ويعد أنطونيو كونتي، الذي تولى تدريب المنتخب الإيطالي بين عامي 2014 و2016، مرشحًا محتملًا أيضًا، لكن لم يتم التواصل معه بشكل مباشر، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة «سكاي سبورتس» الإخبارية، اليوم.

وسبق لمانشيني أن شغل هذا المنصب لأكثر من خمس سنوات، بدءًا من عام 2018، حيث قاد منتخب إيطاليا للتتويج بكأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» على حساب إنجلترا في المباراة النهائية، قبل أن يستقيل من منصبه في أغسطس 2023.

وفي سياق متصل، يجري النظر في ترشيح جورجيو كيليني، وجوزيبي بيرغومي، وكلاوديو رانييري لمنصب المدير التقني خلفًا لمالديني.