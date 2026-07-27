الكرة الإنجليزية تختبر إجراءً جديدًا للحد من إهدار الوقت

قالت مصادر مطلعة إن الكرة الإنجليزية تستعد لتجربة نظام جديد في الموسم المقبل للحد من استغلال الفرق لما يعرف بالتوقفات التكتيكية بداعي إصابات حراس المرمى.

ومن المتوقع أن تطبق روابط الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري البطولة الإنجليزية، والدوري الوطني، ودوري السيدات هذا النظام، بانتظار الحصول على موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبموجب هذه التجربة، سيتعين على الفريق الذي يتلقى حارس مرماه العلاج على أرض الملعب، باستثناء حالات محددة، سحب لاعب من لاعبي الميدان لمدة دقيقة واحدة.

وحاليًا، يتعين على أي لاعب ميداني يتلقى علاجًا من أخصائي العلاج الطبيعي على أرض الملعب مغادرة الملعب لمدة دقيقة واحدة.

وأصبح مشهد حراس المرمى الذين يطلبون الرعاية الطبية، غالبًا دون أي احتكاك من المنافس، شائعًا بشكل متزايد، وأصبح مصدر إحباط للجماهير والمحللين والمدربين المنافسين.

ويمكن أن تتيح فترات التوقف هذه لزملائهم في الفريق تلقي تعليمات تكتيكية بالقرب من خط التماس.

وفي الموسم الماضي، كانت هناك أمثلة عديدة لحراس مرمى سقطوا بداعي الإصابة في لحظات حاسمة من المباريات.

وانتقد فابيان هورزلر، مدرب برايتون آند هوف ألبيون، حارس مرمى أرسنال ديفيد رايا، الموسم الماضي، بعد أن تلقى الإسباني العلاج ثلاث مرات، في الوقت الذي كان فيه الفريق اللندني يحافظ على تقدمه 1-صفر في مباراة مهمة في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هورزلر آنذاك: «بشكل عام، يتعين على الدوري الإنجليزي الممتاز وضع قاعدة بشأن هذا الأمر، لأن ما فعله أرسنال لا يتناسب مع كرة القدم».

كما اتهم دانييل فاركه، مدرب ليدز يونايتد، حارس مرمى مانشستر سيتي جيانلويجي دوناروما بالتظاهر بالإصابة من أجل «التحايل على القواعد» وتعطيل سير المباراة.

ورغم أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو الهيئة المسؤولة عن قوانين اللعبة، رفض إدخال قاعدة جديدة، فإنه دعا الاتحادات الوطنية والروابط إلى التقدم بطلبات لإجراء تجارب.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه سيكون أمام المدربين 10 ثوانٍ لاختيار لاعب آخر ليغادر الملعب، وإلا فسيضطر قائد الفريق إلى قضاء دقيقة واحدة على خط التماس.

وستكون الاستثناءات في حالة اصطدام الحارس بأحد لاعبي الميدان، أو تعرضه لخطأ ويحتاج إلى رعاية طبية واضحة، أو في حال معاناته من نزيف، أو عند الاشتباه بإصابته بارتجاج في المخ.

وفي حال وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على التجربة، فسيتم الكشف عن النظام الجديد خلال مباراة الدور التمهيدي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بين ترانمير روفرز وروتشديل في الأول من أغسطس.