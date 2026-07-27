حقوق الصورة تعرقل انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش

انسحب نادي بشكتاش التركي مؤقتًا من المفاوضات بشأن التعاقد مع محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق، المتاح مجانًا في سوق الانتقالات هذا الصيف، بعد انتهاء تعاقده مع النادي الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.

وقال أوندير أوزين، المدير الرياضي لبشكتاش، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: «هناك مطالب مالية عقدت المفاوضات من جانب وكيل أعمال محمد صلاح، تتعلق بحقوق الصورة بشكل غير مسبوق، ولم يتم توفيرها لأي لاعب من قبل».

وأوضح أيضًا: «هناك سقف معين حدده رئيس النادي، وهناك أيضًا نسبة قانونية للعمولات، وتجاوزها سيورطنا في مشكلات قانونية، لذا تعاملنا بواقعية، وقررنا الانسحاب من المفاوضات، وعرضنا لضم محمد صلاح بالشروط التي حددناها لا يزال قائمًا».

وتابع: «إذا وصلنا رد إيجابي بشأن هذا العرض، فبإمكاننا حينها إتمام الصفقة، ومن غير الوارد أن نتقدم بأي عرض آخر. الأمر متروك لممثلي اللاعب، الذين أخبرونا بأنهم يتفاوضون مع أندية أخرى، أما نحن فلن نتراجع عن موقفنا».

وكشف المدير الرياضي لنادي بشكتاش أنه عقد ثلاث جلسات، أولها جلسة مباشرة بينه وبين محمد صلاح، لشرح مشروع النادي وقوام الفريق وأسلوب لعبه وأجواء النادي.

وأشار، في ختام تصريحاته، إلى أنه «في اليوم التالي، اجتمع مدرب الفريق مع صلاح، وتحدثا سويًا عن الأمور الفنية والتكتيكية، لكن عندما بدأنا مناقشة الأمور المالية، تعثرت المفاوضات التي بدأت منذ 21 يوليو».

ورحل محمد صلاح عن صفوف ليفربول بعد تسعة مواسم بقميص الفريق، حقق خلالها العديد من الجوائز الفردية، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، عامي 2020 و2025، ودوري أبطال أوروبا عام 2019.