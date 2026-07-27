مالاغو يعد بحسم ملف مدرب إيطاليا

قال جيوفاني مالاغو، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إنه سيتحدث في أقرب وقت ممكن مع جميع عناصر اللعبة بشأن اختيار مدرب جديد للمنتخب، مؤكدًا أنه يجب استعادة المصداقية على جميع المستويات.

وأثيرت حالة من الارتباك بشأن تعيين مدرب جديد للمنتخب الإيطالي، حيث رفض كارلو أنشيلوتي وغوارديولا المنصب، وتم اختيار أندريا بيرلو قبل استبعاده.

كما أشارت تقارير إلى إمكانية استقالة باولو مالديني من منصب المدير الفني للاتحاد، إلى جانب مستشاره الخاص ليوناردو، وذلك بعد أسابيع قليلة من توليهما المنصب.

وقال مالاغو، في تصريحات عبر قناة «سكاي سبورتس إيطاليا»: «تلقيت العديد من الرسائل منذ صباح اليوم، وسأتحدث مع الجميع في أقرب وقت ممكن، وهذا هو الصواب».

وأضاف: «كنت أرغب في الالتزام بهذا الموعد معكم، ولكن في غضون 25 دقيقة فقط، تلقيت 700 رسالة جديدة عبر واتساب».

وأوضح مالاغو: «سيستغرق ذلك وقتًا، دون شك، لذلك لن تتضح النتائج فورًا».

وتابع: «علينا أن نستعيد مصداقيتنا على أعلى المستويات، ولا مجال للمجازفة، وهذا يعني العمل مع لاعبين تتراوح أعمارهم حاليًا بين 13 و16 عامًا».

وأضاف: «لكي يحدث ذلك، علينا تعديل نظام أكاديميات كرة القدم فيما يخص التدريب والثقافة، وهذا يشمل المدربين أيضًا».