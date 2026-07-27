أزمة مدرب المنتخب الإيطالي تهدد باستقالة مالديني

ذكرت تقارير أن باولو مالديني، المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قد يفكر في الاستقالة من منصبه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع مدرب جديد للمنتخب.

وأوضحت التقارير أن مالديني، الذي أكمل 15 يومًا فقط في منصبه، بدأ بدراسة مستقبله، وقد يكون جورجيو كيليني من بين المرشحين لخلافته في حال قرر الاستقالة.

وساد الارتباك عملية تعيين مدرب جديد للمنتخب الإيطالي، حيث كان مالديني قد لجأ إلى زميله السابق في ميلان، أندريا بيرلو، الذي يدرب يونايتد أف سي الإماراتي حاليًا، من أجل تولي المسؤولية بعد رفض الإسباني غوارديولا وكارلو أنشيلوتي تولي المهمة.

ورغم التقارير التي تحدثت عن اقتراب بيرلو من تولي المهمة، أكد بيرلو، الاثنين، أنه لم يعد مرشحًا لتولي المنصب.

وتسبب ذلك في إحباط مالديني، وذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه قد يستقيل من منصبه.

وأوضحت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن جيوفاني مالاغو، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، سيحتاج إلى شخص جديد يشغل المنصب في حال رحيل مالديني، وقد يكون كيليني أحد الخيارات المطروحة.

وفي حال اتخذ مالديني قراره سريعًا، فقد يتلقى كيليني عرضًا من مالاغو خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة في روما، الثلاثاء.

وذكر موقع «فوتبول إيطاليا» أن كيليني يشغل حاليًا منصب رئيس شؤون الأندية، بعد أن سبق له شغل منصب رئيس العلاقات العامة والمؤسسية بالاتحاد.

وتوقعت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» أن يلجأ كيليني، في حال توليه المنصب، إلى مدربه السابق في يوفنتوس، أنطونيو كونتي، من أجل تعيينه مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الإيطالي.