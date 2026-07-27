بنزيما يدعم تولي زيدان تدريب «الديوك»

أبدى كريم بنزيما سعادته البالغة بالأنباء المتداولة حول قرب الإعلان الرسمي عن تعيين زين الدين زيدان مديرًا فنيًا للمنتخب الفرنسي.

وقال بنزيما، في مقابلة مع منصة «كونبيني»، الاثنين: «إنه أسطورة، وهو بالنسبة لي بمثابة أخ أكبر. هل أنا سعيد بأنه سيصبح مدربًا لـ(الديوك)؟ لا أعلم ما إذا كان هو بالفعل، ولكن إن كان هو، فنعم، أنا سعيد للغاية حقًا».

وتأتي تصريحات مهاجم الهلال في وقت يستعد فيه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لعقد مؤتمر صحفي، الثلاثاء، للكشف عن هوية المدير الفني الجديد عقب رحيل ديدييه ديشان، الذي أمضى 14 عامًا في منصبه بين عامي 2012 و2026.

ويعد زيدان، البالغ من العمر 54 عامًا، أبرز المرشحين لتولي المنصب بعد فترة غياب عن التدريب استمرت خمس سنوات منذ انتهاء ولايته الثانية مع ريال مدريد عام 2021.

وخاض بنزيما تحت قيادة زين الدين زيدان 217 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات، سجل خلالها 108 أهداف، وصنع 48 هدفًا، وتوجا معًا بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس العالم للأندية.