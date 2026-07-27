نيمار يوجه رسالة حادة إلى وسائل الإعلام

عبر نيمار دا سيلفا عن استيائه الشديد من التقارير التي تحدثت عن نشوب مشادة بينه وبين مجموعة من اللاعبين الشباب في استراحة ما بين الشوطين، خلال مباراة فريقه سانتوس أمام شابيكوينسي، السبت، في الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وأكد نيمار، في رسالة فيديو عبر حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، أن الحديث عن وجود توترات داخل غرفة الملابس ليس سوى معلومات مغرضة وكاذبة.

وقال النجم البرازيلي: «إذا كان علي توجيه اللوم لأي شخص داخل غرفة الملابس، أيًا كان هذا الشخص، فهذا أمر طبيعي في عالم كرة القدم، وهو طبيعي أيضًا في أي فريق يسعى إلى تحقيق الفوز.. أنتم الذين تكتبون هذه المقالات المغرضة والكاذبة لا تعرفون شيئًا عن ذلك، ولا تعرفون ما هي كرة القدم».

واستعاد نيمار حاسة التهديف سريعًا مع سانتوس عقب مشاركته في كأس العالم 2026، حيث تمكن المهاجم، البالغ من العمر 34 عامًا، من تسجيل هدفين خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 أمام شابيكوينسي.

وكانت شبكة «غلوبو» البرازيلية قد تحدثت عن وقوع مشادة بينه وبين عدد من زملائه الشباب بين الشوطين.