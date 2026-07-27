ديوماندي قد يصبح أغلى لاعب أفريقي في التاريخ

توجه المهاجم الإيفواري الصاعد يان ديوماندي، صباح اليوم الاثنين، إلى الأكاديمية التدريبية لنادي لايبزغ الألماني، رفقة بقية اللاعبين العائدين من المشاركة في بطولة كأس العالم، من أجل خوض تحضيرات الفريق للموسم المقبل.

وخضع ديوماندي، البالغ من العمر 19 عامًا، إلى جانب زملائه العائدين من المونديال، أمثال دافيد راوم، لفحوصات طبية واختبارات أداء إلزامية في مقر لايبزغ، رغم أن اللاعب وممثليه يتعاملون مع صفقة انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني باعتبارها حُسمت بالفعل.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن ديوماندي في طريقه إلى الانتقال للنادي الملكي، في حين أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بعدم وجود أي تأكيد رسمي من جانب لايبزغ حتى الآن، حيث لا تزال العديد من التفاصيل التفاوضية عالقة بين الأطراف المعنية.

ومن المتوقع أن ينضم ديوماندي إلى النادي الملكي في صفقة تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو (نحو 114 مليون دولار)، بعقد يمتد حتى صيف عام 2031، دون أن يصدر أي من الناديين بيانًا رسميًا في هذا الشأن.

وكان لايبزغ يرغب في الاحتفاظ بنجمه الشاب لموسم آخر على الأقل، إذ سبق أن رفض عرضًا بقيمة 100 مليون يورو من ليفربول الإنجليزي خلال المونديال، كما رفض العرض الأول المقدم من ريال مدريد بالقيمة نفسها.

في المقابل، واصلت وكالة «روك نايشن سبورتس»، الممثلة للاعب، ضغوطها للتوصل إلى اتفاق سريع، وعرضت ديوماندي على باريس سان جيرمان، مع التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية بعقد يمتد حتى عام 2031. لكن النادي الفرنسي انسحب من المفاوضات مساء أمس الأحد بسبب المغالاة في الشروط المالية، موضحًا أن قيمة الصفقة والمطالب الخاصة بالرواتب كانت غير متناسبة، ليصبح ريال مدريد الوجهة الوحيدة المتبقية للاعب.

وقد تتراجع إدارة لايبزغ عن موقفها وتوافق على رحيل ديوماندي حال حصولها على عرض لا يقل عن 120 مليون يورو، بالنظر إلى هامش الربح الكبير، بعدما استقطب النادي اللاعب قبل عام واحد فقط مقابل 20 مليون يورو من نادي ليغانيس الهابط إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وفي حال إتمام الصفقة بهذا المبلغ، سيصبح ديوماندي أغلى عملية بيع في تاريخ النادي الألماني، متجاوزًا الكرواتي يوشكو غفارديول، الذي انتقل إلى مانشستر سيتي عام 2023 مقابل 90 مليون يورو، وبنيامين شيسكو، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد العام الماضي مقابل 76 مليون يورو.

كما سيتصدر المهاجم الإيفواري قائمة أغلى اللاعبين الأفارقة في تاريخ كرة القدم، متجاوزًا مواطنه نيكولا بيبي، الذي انتقل من ليل إلى أرسنال عام 2019 مقابل 80 مليون يورو.