زيدان يحظى بإجماع الجماهير الفرنسية قبل الإعلان الرسمي

بات من المتوقع على نطاق واسع أن يتولى زين الدين زيدان تدريب منتخب فرنسا لكرة القدم، خلفًا لديدييه ديشان، بعد مسيرة استمرت 14 عامًا. ومع اقتراب الإعلان الرسمي خلال أيام قليلة، تترقب الجماهير الفرنسية بشغف كبير عودة الأسطورة إلى الواجهة.

وتأتي هذه الخطوة بمثابة جائزة ترضية عقب خيبة أمل مونديال 2026، فبعد الفشل في اقتناص النجمة الثالثة بالخسارة أمام إسبانيا في المربع الذهبي، يستعد المنتخب الفرنسي لإعادة هيكلة شاملة، ليكون زيدان، حسبما هو متوقع على نطاق واسع، المدرب الجديد لـ«الديوك»، وهو التعيين الذي ينتظره عشاق كرة القدم بفارغ الصبر.

ويحظى زيدان بمكانة خاصة بوصفه رمزًا أسطوريًا لدى الجيل القديم، بعدما ألهم أجيالًا متعاقبة بمهاراته الاستثنائية، بدءًا من مونديال 1998، عندما سجل هدفين في النهائي أمام البرازيل، وتوج بالكرة الذهبية في العام نفسه. لكن زيدان لم يشتهر فقط بنجاحاته في الملاعب، بل أيضًا باللحظات الخالدة في الذاكرة الجماعية، مثل نطحته المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي في نهائي مونديال 2006، وما أعقبها من طرد.

وقال ستيف، وهو مشجع في الأربعينيات من عمره، في تصريحات لراديو «مونت كارلو»، إن زيدان في المنزلة نفسها التي يحظى بها مغني البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، الذي لا يزال الملايين يستمعون إليه، مؤكدًا أنه يتفوق على أسطورة كرة القدم الفرنسية ميشيل بلاتيني، ويقف في مكانة منفردة. واتفق معه المشجع الآخر مارسيلو، مؤكدًا أن زيدان يحظى بإجماع وحب الجميع في فرنسا.

ولا يقتصر هذا الحب الكبير لـ«زيزو» على الأجيال التي عاصرت أمجاده، بل انتقل إلى الشباب الذين لم يشاهدوه في الملعب إلا عبر تسجيلات الفيديو، إذ يؤكد كالفين (24 عامًا) أن زيدان مصدر إلهام للجميع في فرنسا، ولا يمكن لأحد أن يذكر اسمه بسوء.

فيما أوضح المشجع الآخر محمد أن هذا الإعجاب انتقل عبر الآباء والأبناء، مدعومًا بمقاطع الفيديو التي توثق ما حققه في ملاعب كرة القدم.

وحتى بين المراهقين الأكثر تعلقًا بكيليان مبابي ولامين يامال، يظل التقدير لزيدان ملموسًا، إذ يشير دوريان، الذي عرف زيدان مدربًا لريال مدريد فقط، إلى أن طريقة حديث الكبار عنه تلامس القلوب، وكأنهم يتحدثون عن ميسي في جيله، بينما قال المشجع الشاب كالفين مبتسمًا إن مجرد التفكير في «زيزو» يرسم الابتسامة على الوجوه، على أمل أن تواصل نتائج المنتخب الفرنسي المقبلة تعزيز هذه الأسطورة.