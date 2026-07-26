سيلتيك يرفض الاستسلام في معركة ضم هيثم حسن



يواصل فريق سيلتيك غلاسغو، حامل لقب بطولة الدوري الأسكتلندي لكرة القدم، مساعيه لإتمام صفقة المصري الدولي هيثم حسن، جناح فريق ريال أوفييدو الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقاً لتقرير إخباري، الأحد.



وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة «سكاي سبورتس» الإخبارية، أن الناديين لم يتوصلا لاتفاق حتى الآن، بشأن إتمام صفقة هيثم حسن.



وأوضح التقرير أن سيلتيك يبدو حريصاً على ضم لاعب منتخب مصر، الذي تألق بشكل لافت مع بلاده في بطولة كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي شهدت تأهل منتخب «الفراعنة» لدور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.



يشار إلى أنه يتبقى عام واحد في عقد هيثم حسن (24 عاماً) مع أوفييدو، الذي هبط لدوري الدرجة الثانية في إسبانيا.