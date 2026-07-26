إيقاف مباراة في البرازيل بسبب النحل



تسبب سرب من النحل في إيقاف المباراة النهائية لبطولة ولاية باهيا البرازيلية لكرة القدم للشباب تحت 20 عاماً بين فريقي باهيا وفلومينينسي دي فييرا، وذلك في مشهد نادر أثار دهشة الجماهير، قبل أن تستأنف المواجهة بعد نحو 10 دقائق.



وتوقفت المباراة في الدقيقة 11 على ملعب «جويا دا برينسيسا» بمدينة فييرا دي سانتانا، بعدما اجتاحت أسراب من النحل أرضية الملعب، ما دفع الحكم إلى إيقاف اللعب، حفاظاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والحكام.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من المباراة، أظهرت استلقاء لاعبي الفريقين وأفراد الطاقم التحكيمي على أرضية الملعب لتجنب التعرض للسعات النحل، بينما غادر آخرون المستطيل الأخضر مع استمرار تحليق الأسراب.



وتدخل العاملون في الملعب بتشغيل رشاشات المياه لتفريق النحل، قبل أن يؤكد المنظمون زوال الخطر واستئناف المباراة.



وانتهت المواجهة بفوز كبير لباهيا بنتيجة 8 - 0، ليضع قدماً نحو التتويج بلقب بطولة ولاية باهيا للشباب، في مباراة ستبقى عالقة في الأذهان بسبب الحادثة غير المألوفة التي خطفت الأضواء أكثر من أحداثها الفنية.