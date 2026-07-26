حمزة عبد الكريم.. شهر الحسم مع برشلونة



يستعد المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم لقضاء شهر حاسم مع فريقه برشلونة الإسباني لكرة القدم، حسبما أفاد تقرير صحفي، الأحد.



ويغادر نادي برشلونة، الاثنين، إلى منطقة إيست ميدلاندز، للمشاركة في معسكر الإعداد للموسم الجديد في مركز سانت جورج بارك، حيث يقضي فريق المدرب الإسباني هانسي فليك أسبوعاً في المملكة المتحدة استعداداً لموسم 2026/ 2027، وسيخوض مباراة ودية ضد برمنجهام سيتي على الأراضي الإنجليزية.



وسيفتقد المدرب الألماني العديد من لاعبي الفريق الأول، الذين يقضون إجازاتهم بعد مشاركتهم في بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي توج بها المنتخب الإسباني.



وستكون هذه فرصة جيدة للاعبين الشباب، الذين انضموا بالفعل لبرشلونة تحت قيادة المدرب الألماني منذ أسبوعين، لمواصلة محاولاتهم لإقناعه بأنهم قادرون على حجز مكان لهم في مشروعه على المدى القريب والمتوسط.



من بين هؤلاء اللاعبين حمزة عبد الكريم، المهاجم المصري، الذي شارك مع منتخب بلاده في المونديال الأخير، لكنه ضحّى بإجازته ليحاول إقناع فليك منذ اللحظة الأولى، لا سيما أنه يحظى بتقدير كبير في النادي الكتالوني، حيث يعتبر أحد أكثر اللاعبين الشباب الذين يحظون بترقب كبير من الجماهير، وفقاً للموقع ألإلكتروني الرسمي لصحيفة «سبورت» الإسبانية.



وكان حمزة لاعباً أساسياً وارتدى القميص رقم 9 في المباراة التدريبية ضد سي إي يوروبا، لكنه لم يسجل أي هدف خلال الـ45 دقيقة، التي لعبها، غير أنه وفقاً لمصادر عدة قدم أداء جيداً.



ومن المنطقي أنه لا يزال أمامه مجال واسع للتطور وهو في الثامنة عشرة من عمره، لكن مهاراته الدفاعية وخصائصه كونه مهاجماً صريحاً من الطراز القديم تجعله لاعباً مؤثاً، يجب على برشلونة أخذه في الحسبان.



وسمحت له بعض المشاكل الإدارية باللعب لمدة شهرين فقط مع فريق شباب برشلونة الموسم الماضي، لكن اللاعب المصري أظهر بالفعل بوادر جودته، وقبل كل شيء، غريزته التهديفية.



وسجل حمزة 6 أهداف في 10 مباريات، وحصل على أول استدعاء له للمنتخب المصري، الذي شارك معه في كأس العالم، حيث لعب 57 دقيقة موزعة على أربع مباريات.



وفي هذه المرحلة لا يمكن استبعاد أي سيناريو بالنسبة لحمزة، حيث كشفت صحيفة «سبورت» أن فكرة الإدارة الرياضية لبرشلونة هي أن المهاجم قريب للغاية من الفريق الأول، خصوصاً أنه يتدرب بانتظام تحت إشراف فليك، ويؤدي دور المهاجم البديل عند الحاجة، وينضم إلى الفريق الرديف في فترات من الموسم تكون فيها دقائق اللعب أكثر قيمة حتى لا يتم استبعاده.



ويشير تقرير الصحيفة الكتالونية إلى أنه من غير المستبعد أيضاً، بحسب مجريات الأمور، إعارته للعب في دوري أعلى من دوري الدرجة الثانية الإسباني، لكن الحقيقة، كما يكشف التقرير أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل المهاجم المصري، حيث لم يحسم البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، بعد أمر بديل المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.



أضافت سبورت أن الأرجنتيني خوليان ألفاريز هو الخيار المفضل لبرشلونة، لكن أتلتيكو مدريد، الذي يمتلك عقب اللاعب، لم يوضح، على الأقل علناً، أنه لا ينوي التخلي عن خدمات نجمه.



وفي هذه الأثناء يبحث الجهاز الفني لبرشلونة عن بدائل في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



من جهة أخرى لا يزال مستقبل فيران توريس غير واضح تماماً، حيث ينتهي عقد البطل الإسباني، الذي سجل هدف تتويج منتخب بلاده بلقبه الثاني في المونديال، في 30 يونيو 2027، ولديه العديد من الأندية الراغبة في ضمه.



ويعتبر باريس سان جيرمان الفرنسي، بقيادة المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، الأقرب للحصول على خدماته في حال قرر اللاعب، المولود في مدينة بلنسية، الانتقال إلى نادٍ آخر.



ولا تزال هناك العديد من تحركات سوق الانتقالات التي ستؤثر، بشكل أو بآخر، على وضع حمزة في برشلونة، وقد ضحّى حالياً بإجازته، ليبدأ الموسم بميزة في المنافسة على مركز مماثل لما شغله باو فيكتور أو روني باردجي في الفريق الأول لبرشلونة في المواسم الأخيرة.