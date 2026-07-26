30 مليون يورو تبعد أرسنال عن باركولا .. واللاعب يفضل ليفربول



رفض نادي أرسنال الإنجليزي مطالب نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل ضم برادلي باركولا، ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن النادي اللندني رفض دفع الـ120 مليون يورو التي يطلبها النادي الباريسي لبيع لاعبه باركولا البالغ من العمر 23 عاماً.



وأضافت الصحيفة أن هناك فارقاً كبيراً بين تقدير الناديين لقيمة اللاعب.



وأشارت إلى أن اللاعب الفرنسي قرر تأجيل مفاوضات تمديد تعاقده مع العملاق الفرنسي، ليفتح الباب أمام إمكانية رحيله عن جدران حديقة الأمراء. ولفتت إلى أن هناك عدة أندية مهتمة بضم باركولا مثل ليفربول وبايرن ميونيخ وأرسنال.



من جانبها، كشفت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية أن باركولا حدد أولويته في الانتقال إلى صفوف ليفربول. ولفتت إلى أن أرسنال بطل الدوري الإنجليزي يرفض تخصيص ميزانية ضخمة لهذه الصفقة مثلما انتقل مورغان روجرز من أستون فيلا إلى تشيلسي. وأوضحت أن أرسنال يرى أن قيمة باركولا 90 مليون يورو، وهو ما يقل بـ30 مليون يورو عن السعر الذي حدده باريس سان جيرمان.