إصابة حكمة بارتجاج في المخ بعد سقطوها أرضاً إثر شجار بين اللاعبين



ذكرت ​تقارير إعلامية أن حكمة تعرضت لارتجاج في ‌المخ بعد ​أن سقطت على الأرض مغشياً عليها إثر محاولتها لفض شجار جماعي بين لاعبين، خلال مباراة ودية بين ميتز الفرنسي وفورتونا سيتارد الهولندي، السبت.



ولم تتمكن الحكمة ⁠ماتيلد دمونكيه من استكمال المباراة عقب الحادث، الذي وقع بملعب شلوزبيرغ في مدينة فورباك شرق فرنسا، في إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد.



وفي تقرير المباراة المنشور في موقعه على الإنترنت وصف فورتونا سيتارد، الذي خسر المباراة ‌3-1، الحادث بأنه «لحظة لافتة»، لكنه لم يعلق أكثر من ذلك، ولم ينشر ميتز أي تقرير عن الحادث على موقعه على الإنترنت.



واشتعل التوتر في الدقيقة 40 عندما ​اشتبك لاعبان من الفريقين عقب ​واقعة شد للقمصان، وسارع ⁠لاعبون آخرون للانضمام للاشتباك.



وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أن دمونكيه سقطت على الأرض ​بعد ⁠محاولتها ⁠التدخل لفض الاشتباك، وذلك بعد تعرضها للضرب وسط الشجار، الذي وقع أمام لافتة كبيرة في ⁠المدرجات كُتب عليها «احترموا الحكم».



وظلت دمونكيه على الأرض دقائق عدة وهي تمسك بذراعها في حين هرع الحكام المساعدون وأفراد الأمن والطاقم الطبي للملعب لإعادة النظام وتقييم حالتها.



واستأنفت دمونكيه (26 عاماً) مهمتها، ‌ولكن كونها حكماً مساعداً، بعد استئناف اللعب قبل أن تغادر الملعب ​في نهاية الشوط الأول، ليحل محلها حكم مساعد آخر.



وأفادت تقارير بأن الحكمة الفرنسية أصيبت بارتجاج في المخ إثر الاصطدام الذي تعرضت له.