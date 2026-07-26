مباراة ودية تضرب الرقم القياسي في الحضور الجماهيري بنيوزيلندا



فاز فريق توتنهام الإنجليزي على بطل الدوري الأسترالي أوكلاند إف سي 2 - 0 في المباراة الودية التي جرت في نيوزيلندا الأحد.



وسجل هدفي توتنهام داين سكارليت وريشارليسون، في مباراة شهدت مشاركة ماتيوس فيرنانديز القادم حديثاً من ويستهام يونايتد بصفقة بلغت قيمتها 85 مليون جنيه استرليني، ليكون الوافد الجديد الوحيد الذي شارك في اللقاء.



وغاب عن المواجهة ساندرو تونالي المنضم من نيوكاسل يونايتد بصفقة بلغت 100 مليون جنيه استرليني، إلى جانب المدافعين يان بول فان هيكي وأندي روبرتسون وماركوس سينيسي.



وافتتح داين سكارليت التسجيل مبكراً لتوتنهام قبل أن يدفع المدرب روبرتو دي تشيربي بعناصر الخبرة بعد مرور ساعة من اللعب، بمشاركة بن ديفيز وماتيس تيل وكونور جالاجير وريشارليسون وماتيوس فيرنانديز.



ونجح ريشارليسون في إحراز الهدف الثاني خلال اللقاء الذي شهد حضوراً جماهيرياً قياسياً لمباريات كرة القدم للرجال في نيوزيلندا، حيث حضر أكثر من 40 ألف مشجع في ملعب إيدن بارك، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 37 ألف مشجع في مباراة نيوزيلندا وبيرو عام 2017.



ويلتقي توتنهام هوتسبير في مباراته القادمة مع سيدني إف سي يوم الأربعاء المقبل.