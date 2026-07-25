بايرن يغلق الباب أمام الريال ويؤكد استمرار أوليسيه مع الفريق



أغلق نادي بايرن ميونيخ، بطل الثنائية المحلية في ألمانيا، الباب أمام إمكانية بيع نجمه الفرنسي ميكايل أوليسيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



يحظى أوليسيه البالغ من العمر 24 عاماً باهتمام العديد من الأندية خلال الصيف الجاري، أبرزها ريال مدريد الإسباني، لكن كريستوف فرويند، المدير الرياضي للنادي البافاري حسم الجدل المثار في هذا الشأن، مؤكداً أنه لا مجال للاستغناء عن الفرنسي الدولي، وذلك بعد مباراة ودية، انتهت بخسارة بايرن ميونيخ بنتيجة 1 - 2 أمام فيسبادن أحد أندية دوري الدرجة الثالثة.



قال فرويند لوسائل الإعلام عقب المباراة الودية، التي أقيمت، السبت، «رحيل أوليسيه فكرة غير مطروحة إطلاقاً، وسنكون سعداء بعودته مجدداً لصفوف الفريق بعد انتهاء إجازته».



وأضاف: «أوليسيه سيكون ركيزة مهمة لنا في الموسم الجديد مثلما كان في الموسم الماضي».



من جانبها اعتبرت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية تصريحات المدير الرياضي لبايرن ميونيخ بأنها ستحبط ريال مدريد، وستحول وجهة مسؤوليه للتركيز على حسم صفقة الجناح الإيفواري يان ديوماندي.



وتألق أوليسيه في مشاركته الأولى بكأس العالم مع منتخب فرنسا، وأسهم في حصوله على المركز الرابع، وأصبح أكثر لاعب يقدم تمريرات حاسمة في المونديال برصيد 7 تمريرات، متفوقاً على الأسطورة الراحل بيليه، الفائز مع البرازيل بكأس العالم ثلاث مرات.



وانتقل الجناح الفرنسي الدولي إلى بايرن ميونيخ في صيف 2024 قادماً من كريستال بالاس الإنجليزي، وينتهي تعاقده مع العملاق الألماني بعد ثلاثة مواسم في 2029.