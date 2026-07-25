أرسنال يستغل وضعية عقد فينسيوس لخطف النجم البرازيلي من ريال مدريد



أبدى نادي أرسنال الإنجليزي اهتمامه بضم البرازيلي فينسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن أرسنال استفسر عن وضع اللاعب البرازيلي الدولي، والذي تبقى عام واحد في عقده مع ريال مدريد.



ومن المرجح أن صفقة فينسيوس، الذي سجل 22 هدفاً مع ريال مدريد الموسم الماضي، وسجل أربعة أهداف مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم الأخيرة، ما زالت في مرحلتها الأولية، حيث يرغب الإسباني ميكيل أرتيتا في التعاقد مع لاعب يبني عليه طموحات الفريق، بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بعد غياب دام أكثر من عقدين.



ويعد فينسيوس، 26 عاماً، خياراً مناسباً لأرسنال إلى جانب بعض الخيارات الأخرى في مركز الجناح، مثل الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، ويان ديوماندي لاعب لايبزغ الألماني، وبرادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.



ودعم أرسنال خياراته الهجومية من خلال التعاقد مع الجناح اليوناني الشاب كريستوس تزوليس، قادماً من كلوب بروج البلجيكي، أوائل الأسبوع الجاري.



ويحيط الغموض بمستقبل فينسيوس مع ريال مدريد، وذلك بعد عودة المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، إلى النادي الذي يرغب في الاستفادة مادياً من اللاعب، بدلاً من رحيله مجاناً بعد عام.



وجاء ضم تزوليس كثالث صفقة لأرسنال في سوق الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد بشكل نهائي مع الإكوادوري بييرو هينكابي، وكذلك الحارس الفرنسي إيان ميسير، في صفقة انتقال حر من ليدز يونايتد.



كما يسعى أرسنال لضم برونو غيماريش، لاعب وسط نيوكاسل، حيث يضغط النادي بقوة للتعاقد مع اللاعب الدولي البرازيلي.