مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد الأوزبكي خوسانوف حتى 2031



أعلن نادي مانشستر سيتي، السبت، تجديد تعاقده مع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، مدافع الفريق، حتى عام 2031.



وذكر الموقع الإلكتروني للنادي أن خوسانوف وقع على عقد جديد ليبقى في النادي للخمس السنوات المقبلة علماً بأن عقده الأساسي كان يمتد حتى عام 2029.



وانضم المدافع الدولي خوسانوف إلى مانشستر سيتي في يناير 2025.



وشكل خوسانوف شراكة قوية في قلب الدفاع مع مارك جيهي في النصف الثاني من الموسم، حيث لعب 16 مباراة من آخر 19 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى أدوار بارزة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة. وفي المجمل شارك خوسانوف في 47 مباراة مع السيتي.



وقال خوسانوف: «هذا يوم عظيم لي ولعائلتي - أنا سعيد للغاية بتمديد إقامتي في السيتي».



وأضاف: «استمتعت بكل دقيقة منذ وصولي إلى مانشستر، وأشعر أنني أتطور وأتعلم الكثير كلاعب. لدي تحد جديد الآن، وهو إثارة إعجاب إنزو ماريسكا وطاقمه، وضمان وجودي في التشكيلة الأساسية بانتظام، أنا مصمم على تحقيق ذلك».



وأكمل: «شكراً لجماهير السيتي على كل دعمكم. كان دعمكم بالغ الأهمية خلال فترة استقراري في إنجلترا والدوري الإنجليزي الممتاز».



وأكد: «الآن أتطلع فقط إلى الأمام، أنا مستعد لبذل قصارى جهدي لمساعدة هذا النادي على تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح».



من جانبه قال هوغو فيانا، المدير الرياضي لمانشستر سيتي: «لقد سررنا وأُعجبنا حقاً بتطور عبد القادر منذ وصوله إلى إنجلترا».



وأضاف: «نراه ينمو ليصبح شاباً لامعاً ومدافعاً متميزاً، لكننا نعلم أن هذه مجرد البداية، قدراته البدنية والفنية ممتازة، فهو يمتلك كل المقومات اللازمة ليكون قلب دفاع من الطراز العالمي».



وأكد: «في الثانية والعشرين من عمره فقط، لا تزال أفضل سنواته أمامه، وإمكاناته للتطور والتحسن واضحة للجميع. لهذا السبب نحن سعداء للغاية بتوقيعه عقداً جديداً مع السيتي، ونأمل أن يكون جزءاً أساسياً من خطط إنزو في السنوات المقبلة».