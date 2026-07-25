وصل إلى 100 مليون يورو.. لايبزغ يرفض عرض ريال مدريد لضم ديوماندي



انضم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إلى سباق التعاقد مع يان ديوماندي، ولكن تقارير ذكرت أن فريق لايبزغ الألماني رفض عرضاً يصل إلى 100 مليون يورو (114 مليون دولار)، من الفريق الإسباني من أجل التعاقد مع اللاعب الإيفواري الشاب.



وذكر موقع «ذي أثلتيك» أن المفاوضات تتواصل رغم أن لايبزغ لم يدرس بشكل كافٍ، العرض الذي تقدم به ريال مدريد والذي بلغ 90 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات.



ورفض لايبزغ من قبل عرضاً مشابهاً من فريق ليفربول الإنجليزي. ووفقاً لصحيفة «بيلد» الألمانية يرغب لايبزغ في الحصول على الأقل على 120 مليون يورو من أجل دراسة السماح للاعب الإيفواري بالرحيل هذا الصيف.



وانضم ديمواندي (19 عاماً) إلى لايبزغ مقابل 20 مليون يورو من فريق ليغانيس الإسباني، بعقد يمتد حتى 2030 من دون وجود شرط جزائي للرحيل. وسجل ديوماندي 12 هدفاً ومرر تسع تمريرات حاسمة في الموسم الماضي من الدوري الألماني، كما أنه ترك انطباعاً خلال مشاركته في بطولة كأس العالم الأخيرة.



ويرغب لايبزغ في الإبقاء على ديوماندي لعام إضافي على الأقل، ويقال إن النادي مستعد لتحسين عقده. وأنهى لايبزغ الموسم الماضي في المركز الثالث وسيشارك في دوري أبطال أوروبا.

وقال ديوماندي: إنه يتوقع أن يرحل، ويُزعم أنه اتفق على الشروط الشخصية مع فريق باريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا.