ظاهرة المونديال ينتقل إلى تشيلي



اقترب الحارس المخضرم فوزينها، نجم منتخب الرأس الأخضر، من الانضمام إلى نادي كولو كولو التشيلي، بعد التوصل إلى اتفاق شفهي بين الطرفين، عقب انتهاء عقده مع تشافيس البرتغالي أحد أندية الدرجة الثانية، في صفقة جاءت عقب تألقه اللافت خلال كأس العالم 2026، حيث لفت الأنظار بأدائه الاستثنائي رغم بلوغه الأربعين من العمر.



وقال أنيبال موسا رئيس كولو كولو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تشيلية: إن فوزينها سيصل إلى تشيلي خلال الأيام المقبلة لإجراء الفحوصات الطبية قبل توقيع العقد وتقديمه رسمياً في ملعب مونومنتال، مؤكداً أن التعاقد استند إلى اعتبارات فنية، خصوصاً وأن الحارس لا يزال يقدم مستويات مميزة.



وبرز فوزينها، واسمه الحقيقي جوسيمار جوزيه إيفورا دياس، كواحد من أبرز ظواهر كأس العالم 2026 ومن نجوم البطولة بعدما قاد الرأس الأخضر إلى دور الـ16 في أول تأهل للمنتخب الأفريقي للحدث العالمي، وحافظ على نظافة شباكه أمام إسبانيا في دور المجموعات، قبل خروج فريقه بصعوبة أمام الأرجنتين بعد التمديد بنتيجة 3-2.



ويملك الحارس مسيرة غير تقليدية، إذ وقع أول عقد احترافي في سن السادسة والعشرين، بعد تجارب في قبرص وسلوفاكيا ومولدوفا وأنجولا، قبل تمثيل شافيس البرتغالي، كما تضاعفت شهرته خلال المونديال، إذ ارتفع عدد متابعيه على إنستغرام من نحو 30 ألفاً إلى أكثر من 29 مليون متابع خلال أسابيع.