بفرمان فاران.. كومو الإيطالي يمنع ضربات الرأس في أكاديميات الشباب



أعلن نادي كومو الإيطالي أنه سيحظر ضربات الرأس في أكاديمية الشباب التابعة له حتى يصبح اللاعبون جاهزين، وذلك بناءً على توجيهات رافائيل فاران عضو مجلس الإدارة ومستشار شؤون تطوير قطاع الشباب والتعليم والابتكار بالنادي «لحماية أطفالنا والتعامل بجدية مع تأثيرات الرأس».



وأصبح المشارك في الدوري الإيطالي الممتاز، أحد أوائل الأندية التي اتخذت مثل هذه الخطوات القوية للحد من مخاطر الإصابات التي يمكن تجنبها في الرأس.



وأكد النادي أيضاً على استبدال ذلك بتشجيع تطوير مهارات فنية أفضل على المدى الطويل، مع التركيز على التحكم بالكرة واتخاذ القرارات، حسبما ذكرت صحيفة «فوتبول إيطاليا».



وعندما يصبح اللاعبون جاهزين، سيتم تدريبهم تدريجياً على مهارات ضرب الكرة بالرأس إلى جانب تقنيات أخرى.



كان بول ويد، القائد السابق لمنتخب أستراليا لكرة القدم، قد كشف الأربعاء عن إصابته المحتملة باعتلال الدماغ الرضحي المزمن، مجدداً دعوته إلى حظر ضربات الرأس لجميع اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً.



وأوصت الدكتورة روينا موبس، طبيبة الأعصاب المشرفة على علاج ويد وهي من أبرز الخبراء الأستراليين في إصابات الارتجاج واعتلال الدماغ الرضحي المزمن، بتقليل الاعتماد على ضربات الرأس في مراحل الناشئين.