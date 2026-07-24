مروحيات ترامب وماكرون تلغي معسكر برايتون التحضيري



كشفت مصادر مقربة من نادي برايتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن النادي أجبر على إلغاء معسكره الإعدادي الأخير الذي كان من المفترض أن يجري في مدينة إيفيان لي بان الفرنسية القريبة من الحدود مع سويسرا في الفترة من 24 يوليو إلى 1 أغسطس، مع استخدام ملاعب قريبة من فندق الإقامة.



وكشفت مصادر مقربة من النادي أنه أجبر على إلغاء معسكره في المدينة الفرنسية، ووجد بديلاً طارئاً في النمسا بعد أن تبين أن ملاعب التدريب غير صالحة.



وأضاف المصدر كانت الأمور مثالية عندما اطلعنا في المرة الأولى على ملاعب التدريب، لكن تبين أن تغييراً كبيراً حدث بعد أن استخدمت كمهابط للمروحيات «طائرات الهيلكوبتر» التي نقلت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول المشاركين في قمة مجموعة السبع التي انعقدت في المدينة نفسها في في يونيو الماضي.



وكان برايتون معتاداً على تكليف شركة بتنظيم معسكره الإعدادي، إلا أنه هذه المرة قام بالترتيبات بنفسه ليفاجأ بما حدث ويتحول المعسكر إلى النمسا، مع إلغاء المباراة الودية الأولى للفريق التي كان ينتظر أن يواجه فيها فريق آنسي من الدرجة الثانية الفرنسية.