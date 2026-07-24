ماريسكا على خطى غوارديولا مع بدء مشواره مع مانشستر سيتي



قال إنزو ماريسكا المدرب الجديد لمانشستر سيتي المنافس ​في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه لن يُجري تغييرات جذرية ‌على أسلوب لعب ​النادي، مؤيداً النهج الذي اتبعه سلفه بيب غوارديولا خلال عقد حافل بالألقاب.



وكان سيتي قد أعلن الشهر الماضي تعيين ماريسكا، المدرب السابق لليستر سيتي وتشيلسي، ليحل محل غوارديولا، الذي حقق خلال العقد الذي قضاه في ملعب الاتحاد العديد من الألقاب بينها الدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.



وسيواجه خليفة المدرب الإسباني ⁠مهمة شاقة، كما كان الحال مع من تعاقبوا على تدريب مانشستر يونايتد بعد أليكس فيرغسون، وأرسنال بعد أرسين فينغر.



لكن ماريسكا قال إن فترات عمله السابقة ضمن الجهاز الفني للنادي، بالإضافة إلى البنية المستقرة لمانشستر سيتي، منحته الثقة في قدرته على الإشراف على انتقال سلس.



وقال ماريسكا، الذي كان مساعداً لغوارديولا في موسم 2022-2023 وسبق له العمل مع فريق تطوير النخبة «أريد أن أقول إن هذا شرف كبير، لأن السبب الذي دفع النادي لاختياري هو شرف بحد ذاته. «قلت مراراً إنني أعتبر بيب أفضل مدرب ‌في العالم في آخر 20 أو 25 عاماً. إنه تحد. إنه أمر جميل، إنه ‌شرف. كما أن التاريخ، بعد مدربين ‌قضوا سنوات عديدة في نفس النادي، قد يكون الأمر صعبا كما حدث بعد أليكس وأرسين. لكنه تحد لمحاولة القيام بالأمور الصحيحة من ​أجل هذه المؤسسة، ‌والمشجعين، والجميع».



وعندما سئل عن ​سبب اعتقاده بأن مانشستر سيتي يمكنه تجنب ⁠الصعوبات التي واجهها مانشستر يونايتد وأرسنال في حقبة ما بعد فيرغسون وما بعد فينغر، أشاد المدرب البالغ من العمر 46 عاماً بتنظيم النادي. قال: «تعاقب ثلاثة مدربين فقط على تدريب النادي ​خلال 17 ⁠عاماً، وهذا أمر غير معتاد ⁠ولا يحدث عادة، وهذا أحد الأسباب التي تجعلني واثقاً من قدرتنا على تقديم أداء رائع ومواصلة المسيرة التي بدأت في آخر 14 أو 15 عاماً، منذ أن كان روبرتو مانشيني هنا، ربما ⁠يكون السبب الذي دفع النادي لاختياري هو أنهم يرون مفهوماً مشابهاً لنهج المدرب السابق، وهو أن نكون دائماً نلعب بشراسة عندما نفقد الكرة، وأن نتحكم في المباراة، وأن نحاول أن نفرض رؤيتنا، والأهم من ذلك، أن نفوز بالمباريات».



سيضطر ماريسكا إلى بدء مشواره مع سيتي دون رودري، قائد المنتخب الإسباني الفائز بكأس العالم، الذي يحتاج إلى جراحة ‌في الظهر، والذي ترددت أنباء عن احتمال رحيله عن النادي. قال ماريسكا «أولاً وقبل كل شيء، يجب أن أقول إن ​التكهنات تدور دائماً حول اللاعبين الكبار، لذا فأنا لست قلقاً بشأن ذلك. أعتقد أن هذا أمر طبيعي، خاصة لأنهم فازوا بكأس العالم، ولأنه أحد أفضل اللاعبين». أعتقد أن كل مدرب يرغب في ضم رودري لأنه لاعب من الطراز الرفيع. لكنه الآن سيخضع لجراحة. إنه بحاجة إلى ​إجازة، ويحتاج إلى الراحة والتعافي، وبعد ‌ذلك سيعود إلينا.