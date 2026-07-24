في يوم توليه المنصب.. كلوب يحدد موعد استقالته من تدريب المنتخب الألماني



قبل مرور ساعات على تعيينه مدرباً للمنتخب الألماني حدد المدرب يورغن كلوب موعد تخليه عن منصبه.



وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الجمعة عن تعيين مدرب ليفربول السابق، مديراً فنياً للمنتخب الألماني في محاولة لاستعادة أمجد «المانشافت» بعد ثلاث دورات متتالية من الإخفاق في كأس العالم، حيث فشل المنتخب الألماني في المضي أكثر من دور الـ32 منذ تتويجه باللقب الرابع عام 2014 في البرازيل.



وقال كلوب في المؤتمر التقديمي له مخاطباً وسائل الإعلام الألمانية: نحتاج إليكم أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى المصادقة لا السرعة في نشر الخبر دون تريث.



وجاءت تصريحات كلوب بعد الهجمة الإعلامية الشرسة التي تعرض لها المدرب السابق يوليان ناغلسمان الذي كان موضوعاً يومياً في الصحفة الألمانية.



وضرب كلوب مثلاً بالأنباء التي تناولتها الصحافة الألمانية خلال فترة المفاوضات بينه وبين الاتحاد الألماني لتولي المنصب، حيث قال إن الكثير من الموضعات لم تكن تتناول الحقيقة في خصوص اتفاقية الاتحاد الألماني مع شركة ريد بول التي كان يعمل لديها مستشاراً رياضياً.



وحدد كلوب موعداً للاستقالة من تدريب المنتخب الألماني فوراً قائلاً: متى ما شعرتم أنكم انتم الإعلاميين لا ترغبون في استمراري أو لو تناولتم أسرتي وأموري الشخصية البعيدة عن منصبي كمدرب للمنتخب الألماني فسوف أتقدم باستقالتي فوراً.