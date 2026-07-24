أوتامندي يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد 17 عامًا مع الأرجنتين

أعلن المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي، أمس الخميس، اعتزاله اللعب الدولي، مسدلًا الستار على مسيرة امتدت 17 عامًا مع منتخب بلاده، توج خلالها بلقب كأس العالم 2022 ولقبين في كأس كوبا أمريكا.

وخاض المدافع البالغ من العمر 38 عامًا 139 مباراة دولية بقميص الأرجنتين، وكان ضمن التشكيلة التي بلغت نهائي كأس العالم هذا العام في أمريكا الشمالية، حيث خسر المنتخب الأرجنتيني، حامل لقب نسخة 2022، أمام إسبانيا بهدف دون رد.

وكتب أوتامندي، عبر حسابه على إنستجرام: «اليوم أجد نفسي مضطرًا إلى كتابة أصعب الكلمات في مسيرتي».

وأضاف: «وكأن القدر أراد ذلك، جاءت مباراتي الأخيرة في نهائي كأس العالم. لم تكن النتيجة التي كنا نطمح إليها، لكنني أغادر مرفوع الرأس، وأنا على يقين بأن هذا الفريق بذل كل ما في وسعه حتى الثانية الأخيرة.

شكرًا لمنتخب الأرجنتين الذي منحني الفرصة لتحقيق حلمي بأن أصبح بطلًا للعالم».

وانضم أوتامندي مؤخرًا إلى العملاق الأرجنتيني ريفر بليت، بعد أن أسدل الستار على مسيرة أوروبية ناجحة استمرت 16 عامًا، دافع خلالها عن ألوان أندية بورتو وبلنسية ومانشستر سيتي وبنفيكا.

ومثل أوتامندي منتخب الأرجنتين في أربع نسخ من كأس العالم.