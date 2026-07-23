التونسي إسماعيل الغربي ينضم إلى ليغانيس الإسباني

أعلن نادي ليغانيس، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، اليوم الخميس، ضم لاعب منتخب تونس إسماعيل الغربي.

وأفاد النادي، عبر حساباته الرسمية، بالتوصل إلى اتفاق مع نادي براجا البرتغالي لضم اللاعب إلى صفوفه على سبيل الإعارة، مع بند يتيح شراء عقده.

وكان إسماعيل الغربي (26 عامًا) ضمن صفوف منتخب تونس خلال مشاركته الأخيرة في كأس العالم بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التي ودعها المنتخب من الدور الأول.

وشارك اللاعب، اليوم، في أول حصة تدريبية له مع الفريق الإسباني.

ويعد الغربي من بين اللاعبين مزدوجي الجنسية في منتخب تونس، إذ ولد في فرنسا، وبدأ مسيرته في أكاديمية باريس سان جيرمان، ولعب مع الفريق الأول لفترة قصيرة قبل انتقاله معارًا إلى ستاد لوزان السويسري، ثم التعاقد مع نادي براجا البرتغالي.

ولعب الغربي الموسم الماضي مع نادي أوجسبورج الألماني، لكنه لم يقدم أفضل مستوياته.