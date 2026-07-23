ميلان يحافظ على خبرة مودريتش بعقد جديد

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، تجديد عقد لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش.

وكان عقد مودريتش قد انتهى في نهاية يونيو/حزيران الماضي، لكن النادي الإيطالي كشف عن تجديد عقد اللاعب حتى 30 يونيو/حزيران 2027.

وأوضح ميلان، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن مودريتش فرض نفسه نجمًا ولاعبًا أساسيًا في خط الوسط، مشيدًا بخبرته الكبيرة التي خدمت الفريق في الموسم الماضي داخل الملعب وخارجه.

ووصف ميلان النجم الكرواتي بأنه أحد أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم، مؤكدًا أنه سيواصل مسيرته مع الفريق الأحمر والأسود، بعدما شارك معه في الموسم الماضي في 37 مباراة وسجل هدفين.

وقال ميلان إن اللاعب سيواصل ارتداء القميص رقم 14، الذي ارتداه منذ انضمامه إلى الفريق في الموسم الماضي في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن ريال مدريد الإسباني، بعد 13 عامًا قضاها في ملعب سانتياغو برنابيو.