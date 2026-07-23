مانشستر سيتي يعزز وسط ملعبه بضم إليوت أندرسون

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الخميس، التعاقد مع إليوت أندرسون، لاعب نوتنجهام فورست، منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكر مانشستر سيتي، على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن النادي توصل إلى اتفاق مع اللاعب الدولي الإنجليزي للتوقيع على عقد لمدة خمس سنوات في ملعب الاتحاد.

وبدأ أندرسون (23 عامًا) مسيرته الكروية مع نيوكاسل يونايتد، قبل انتقاله إلى نوتنجهام فورست عام 2024، وسرعان ما أصبح عنصرًا أساسيًا في ملعب سيتي جراوند.

ويعد أندرسون لاعب وسط فعالًا للغاية، إذ يجيد التحرك في جميع أنحاء الملعب، وقد جعلته تدخلاته القوية وتمريراته الإبداعية أحد أبرز المواهب الشابة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي انضمام أندرسون إلى مانشستر سيتي بعدما غاب عن مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسمين الماضيين، وحجز مكانه في تشكيلة المدير الفني الألماني توماس توخيل مع المنتخب الإنجليزي.

ويمتلك أندرسون خبرة تفوق عمره، إذ خاض 174 مباراة مع الأندية و7 مباريات دولية.

وعقب التوقيع على العقد، قال أندرسون: «يعد مانشستر سيتي أحد أكبر الأندية في العالم. إنه فريق مذهل حقًا، فهو قوي في جميع المراكز. بمجرد أن علمت برغبتهم في ضمي، كنت مصممًا تمامًا على إتمام هذه الخطوة».

وأضاف، في تصريحاته التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي: «كلاعب كرة قدم، أسعى دائمًا لاختبار قدراتي على أعلى المستويات، ووجودي في مانشستر سيتي يمنحني هذه الفرصة».

وتابع: «من الخارج، يبدو مانشستر سيتي ناديًا يعامل لاعبيه معاملة حسنة ويوفر لهم بيئة مثالية للتألق. النجاح الذي حققوه وطريقة لعبهم خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية كانا استثنائيين. إنه لشرف لي أن أحصل على فرصة للعب معهم وأن أكون جزءًا من هذا النجاح».

وشدد أندرسون، في ختام تصريحاته: «فور وصولي إلى مانشستر بعد فترة الراحة، سأبذل قصارى جهدي لإثبات نفسي في الفريق. إنه نادٍ تأسس من أجل الفوز بالألقاب والمنافسة على أعلى المستويات، وهذا أمر مثير لأي لاعب كرة قدم».

من جانبه، قال المدير الرياضي لمانشستر سيتي، هوجو فيانا: «إليوت أحد أبرز المواهب الشابة في خط الوسط في عالم كرة القدم حاليًا. إنه يتميز بالحيوية، والاجتهاد الكبير، ودقة التمرير الاستثنائية».

وأضاف: «لقد كان تطوره في السنوات الأخيرة مثيرًا للإعجاب حقًا، ويؤكد رغبته في أن يكون أفضل لاعب ممكن».