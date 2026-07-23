نصيحة الزملاء أبعدت كانتي عن مالي قبل تمثيل فرنسا



كشف المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي أن زملاء الفرنسي نغولو كانتي في ليستر سيتي لعبوا دوراً مؤثراً في قراره تمثيل منتخب فرنسا، بعدما كان لاعب الوسط يميل في البداية إلى الدفاع عن ألوان مالي، بلد أصول والديه.



وفجر فاردي، الذي جاور كانتي خلال موسم التتويج التاريخي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2015-2016، مفاجأة عن أن اللاعب الفرنسي كان يرغب في تمثيل مالي تكريماً لوالديه، وكان على وشك تحقيق ذلك، قبل أن يحثه زملاؤه على انتظار فرصته مع المنتخب الفرنسي.



وأضاف فاردي، في تصريحات عبر بودكاست ونقلتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن لاعبي ليستر أخبروا كانتي بأنه يملك المقومات التي تؤهله للفوز بكأس العالم مع فرنسا، مشيراً إلى أنهم كانوا مقتنعين بأن مستواه سيقوده إلى أن يحقق لقب كأس العالم مع فرنسا، وهو ما حدث بالفعل عام 2018.



وتلقى كانتي أول استدعاء لمنتخب فرنسا في مارس 2016 من المدرب ديدييه ديشامب، ليحسم قراره بارتداء قميص «الديوك»، بعدما كان الاتحاد المالي يسعى لضمه مستفيداً من تألقه اللافت في الدوري الإنجليزي.



وتوج لاعب الوسط بعد عامين فقط بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، بعدما أدى دوراً محورياً في تشكيلة فرنسا، قبل أن يضيف لقب دوري الأمم الأوروبية عام 2021، ويواصل ترسيخ مكانته بين أبرز لاعبي الوسط في جيله.



وتواجد كانتي مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2026 التي حصل خلالها «الديوك» على المركز الرابع، لكنه لم يشارك في أي دقيقة، ما أثار علامات استفهام حول عدم مشاركته في المونديال المنصرم.



واستعاد فاردي أيضاً موقفاً يعكس تواضع زميله السابق، قائلاً إن كانتي أهدى سيارته من طراز «ميني كوبر» إلى والديه في قريتهما، قبل أن يشتري أخرى بعدما تعرض لمزاح من زملائه خلال فترة لعبه مع تشيلسي.