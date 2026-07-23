غريزمان يحتفل بهدفه الـ 300 في ظهوره الأول بأمريكا



افتتح الفرنسي أنطوان غريزمان مشواره في الدوري الأمريكي لكرة القدم بأفضل طريقة، بعدما سجل في ظهوره الرسمي الأول مع أورلاندو سيتي، ليقود فريقه إلى فوز برباعية نظيفة على سان خوسيه، ويبلغ في الوقت ذاته الهدف رقم 300 في مسيرته مع الأندية بجميع المسابقات.



وجاء هدف غريزمان، البالغ من العمر 35 عاماً، مباشرة بعد انطلاق الشوط الثاني، ليؤكد تفوق أورلاندو في المباراة، ويمنح فريقه دفعة قوية في سباق المنافسة على مراكز الملحق، واحتفل بطل كأس العالم 2018 بهدفه عبر إعادة أحد احتفالاته الشهيرة، في بداية مثالية لتجربته الأمريكية.



ووصل غريزمان إلى هدفه رقم 300 خلال 805 مباريات مع الأندية، بعدما سبق له تمثيل ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة قبل انتقاله إلى أورلاندو، ويأتي الإنجاز في موسم خاض فيه فريقه 16 مباراة بالدوري الأمريكي، بينما منح الفوز أورلاندو دفعة مهمة في جدول ترتيب القسم الشرقي.