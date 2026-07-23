الاتحاد الألماني يحدد موعد الإعلان عن تولي كلوب تدريب المنتخب



يستعد الاتحاد الألماني لكرة القدم لتقديم يورجن كلوب بشكل رسمي في منصب المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا الجمعة. وأرسل الاتحاد الألماني لكرة القدم دعوة لوسائل الإعلام حضور مؤتمر صحفي في مقره الرئيسي بمدينة فرانكفورت الجمعة.



ورغم عدم صدور تأكيد رسمي بشأن تعيين كلوب في المنصب الخميس، حيث لم تتضمن الدعوة الموجهة للمؤتمر، اسم المدرب البالغ من العمر 59 عاماً، تشير التوقعات بشكل واسع إلى أنه سيكون المدرب الجديد للماكينات.



ونفى الاتحاد الألماني لكرة القدم التقارير التي أفادت بعقد اجتماع موسع الخميس للمصادقة على تعيين كلوب مدرباً للمنتخب الأول، ليتحدد بدلاً من ذلك عقد اجتماع عبر الإنترنت قبيل المؤتمر الصحفي المقرر الجمعة. ومن المتوقع أن يوقع كلوب على عقد يمتد حتى عام 2030.



وأشارت صحيفة «بيلد» الألمانية إلى أن كل المعطيات تؤكد أن كلوب سيصبح المدير الفني الجديد للمنتخب الأول، على أن تحصل شركة «ريد بول» النمساوية التي يشغل فيها كلوب منصب رئيس كرة القدم العالمية، على تبرع بقيمة مليون و140 ألف دولار كتعويض.



ويأتي استقدام كلوب في ظل حاجة المنتخب الألماني لمدير فني جديد عقب رحيل المدرب يوليان ناغلسمان إثر الخروج من دور الـ 32 لكأس العالم 2026 بالخسارة أمام باراجواي، والتي شكلت الإخفاق المبكر الثالث على التوالي للمنتخب الألماني في البطولات الكبرى.



وسوف يكون أمام كلوب تسعة أسابيع للإعداد لمباراة ألمانيا القادمة، ليسجل ظهوره الأول كمدرب لمنتخب البلاد في بطولة دوري الأمم الأوروبية يوم 24 سبتمبر في أمستردام أمام منتخب هولندا.