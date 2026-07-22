قمة كرة القدم في قبضة المدربين الإسبان



أثبتت المدرسة التدريبية الإسبانية تفوقها وهيمنتها على قمة كرة القدم في العالم، لتؤكد أنها الأفضل على الساحة في السنوات الأخيرة، في ظل سيطرة المدربين الإسبان على الألقاب سواء مع المنتخبات أم الأندية.



وبعد تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 بقيادة المدير الفني لويس دي لافوينتي، بدا الموسم الكروي وكأنه شهادة جديدة على تفوق المدربين الإسبان، بعدما توزعت أبرز الألقاب العالمية والقارية والمحلية بينهم، وهو ما يعكس تألقهم وسيطرتهم على كرة القدم الحديثة.



وجاء تتويج دي لا فوينتي بكأس العالم تتويجاً لمسيرة تصاعدية بدأت قبل سنوات، بعدما قاد منتخب إسبانيا للفوز بكأس أوروبا 2024، وقبلها صنع اسمه مع منتخبات الفئات السنية، إذ أحرز بطولة أوروبا تحت 19 عاماً ثم بطولة أوروبا تحت 21 عاماً، قبل أن ينجح في بناء جيل جديد للمنتخب الأول يعتمد على مزيج من المواهب الشابة والخبرة، ويعيد لقب المونديال إلى «الماتادور» بعد 16 عاماً.



ولم يكن إنجاز دي لا فوينتي سوى حلقة في موسم استثنائي للمدربين الإسبان، بعدما نجح لويس إنريكي في قيادة باريس سان جيرمان إلى لقب دوري أبطال أوروبا، مؤكداً قدرته على إعادة بناء الفرق والوصول بها إلى القمة، حيث أضاف إنريكي لقباً قارياً جديداً إلى سجله، بعد سنوات من الثلاثية التاريخية التي حققها مع برشلونة عام 2015، ليواصل ترسيخ مكانته بين أبرز المدربين في جيله.



وفي الدوري الأوروبي، واصل أوناي إيمري كتابة فصول جديدة من علاقته الاستثنائية مع البطولة التي ارتبط اسمه بها طوال مسيرته التدريبية، بعدما قاد أستون فيلا إلى اللقب، معززاً رقمه القياسي كأكثر المدربين تتويجاً بالمسابقة.



وتوج ميكل أرتيتا مشروعه الطويل مع أرسنال بإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد سنوات من إعادة بناء الفريق وتطوير مجموعة شابة أصبحت من بين الأفضل في أوروبا.



ونجح أرتيتا في إنهاء سنوات من الانتظار، معتمداً على أسلوب لعب يجمع بين الاستحواذ والضغط العالي والمرونة التكتيكية التي أصبحت سمة بارزة للمدربين الإسبان.



وأكدت تلك النجاحات المتتالية للمدربين الإسبان أنها ليست بالصدفة، وإنما ثمرة عقود من الاستثمار في تكوين المدربين داخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم والأندية الكبرى، حيث تحولت إسبانيا إلى مدرسة متكاملة في إعداد الأجهزة الفنية، تعتمد على التأهيل الأكاديمي، والتحليل الرقمي، والمرونة التكتيكية، إلى جانب الاهتمام بتطوير شخصية المدرب.



ولا تقتصر قوة المدرسة الإسبانية على الأسماء الأربعة، إذ تضم الساحة الأوروبية جيلاً من المدربين مثل تشابي ألونسو وأندوني إيراولا وسيسك فابريغاس، الذين يواصلون فرض حضورهم في أكبر الدوريات، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المدربين الإسبان القادرين على المنافسة على أعلى المستويات، ويؤكد أن النجاحات الحالية ليست ظاهرة عابرة، بل امتداد لمنظومة متكاملة.



المفارقة أن عدداً كبيراً من المدربين الإسبان ينحدرون من إقليم الباسك، أمثال ميكل أرتيتا وأناي إيمري وتشابي ألونسو وأندوني إيراولا مدرب ريال مدريد السابق، بينما ينحدر لويس دي لا فوينتي من منطقة لاريوخا المجاورة، ولويس إنريكي من مدينة خيخون في إقليم أستورياس، وهي مناطق اشتهرت بثقافتها الكروية العميقة واهتمامها بإعداد المدربين، ما جعلها مصدراً دائماً للكفاءات الفنية.



ومع جمع كأس العالم، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، والدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد، عزز المدربون الإسبان قناعة متزايدة بأن المدرسة الإسبانية أصبحت المرجع الأبرز في التدريب الحديث، وتبدو مرشحة لمواصلة الهيمنة خلال السنوات المقبلة.