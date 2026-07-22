موتسيبي: ندرس زيادة ممثلي الدول الكبرى في دوري أبطال أفريقيا

أكد الدكتور باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أنه يتم حاليًا دراسة مقترح الاتحاد المصري لكرة القدم بزيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا إلى 3 فرق للدول صاحبة التصنيف الأول.

وقال موتسيبي، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء: «الطلب يتم مناقشته ودراسته في الجهات العليا بـ(كاف)، وسيتم اتخاذ القرار الذي يصب في صالح الكرة الأفريقية».

وأضاف: «قدمت المنتخبات الأفريقية أداءً مميزًا في بطولة كأس العالم التي أُقيمت مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. لقد أدت مصر بشكل مميز، وكذلك المغرب، وكل المنتخبات».

وأوضح: «أنا فخور بأداء المنتخبات الأفريقية في كأس العالم، وأعتقد أن الوقت اقترب ليتوج منتخب أفريقي باللقب العالمي».

وشدد على أن المنتخب المصري كان متقدمًا على الأرجنتين بهدفين حتى آخر 15 دقيقة، كما قدم المنتخب المغربي بطولة رائعة، ما يؤكد التطور الكبير في مستوى الكرة الأفريقية.