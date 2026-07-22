اتفاق يمهد لبقاء مودريتش مع ميلان

أفادت مصادر عدة بأن الكرواتي لوكا مودريتش سيوقع عقده الجديد لمدة عام واحد مع ميلان الإيطالي، كما كان متوقعًا، قبل أسابيع قليلة من بلوغه الحادية والأربعين من عمره.

وكان اللاعب الكرواتي الدولي قد أكد أنه غير متأكد من الخطوة التالية في مسيرته الكروية قبل انطلاق كأس العالم 2026، إذ كان من المحتمل أن يعتزل اللعب نهائيًا.

لكنه، رغم ذلك، قرر ليس فقط الاستمرار، بل اللعب ضمن الكبار مع فريق ميلان، وفقًا لما أشارت إليه صحيفة «فوتبول إيطاليا».

وسبق أن أشارت التقارير إلى أنه سيتم توقيع عقد جديد لمدة عام واحد هذا الأسبوع، على الأرجح يوم الأربعاء، ويبدو أن الأمور تسير وفق الخطة.

ومن المتوقع أن يتقاضى مودريتش 3.5 ملايين يورو سنويًا، بالإضافة إلى المكافآت، حتى يونيو/حزيران 2027.

وشارك مودريتش في 37 مباراة مع ميلان خلال موسمه الأول، مسجلًا هدفين، وصانعًا 3 أهداف أخرى.