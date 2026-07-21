الأمير ويليام يودع أسطورة الكرة الإنجليزية

أبدى ألان شيرار، نجم كرة القدم الإنجليزية السابق، حزنه الشديد لوفاة كيفن كيغان، الذي وصفه بالبطل والصديق، وذلك بعد رحيل مدربه السابق في نيوكاسل عن عمر 75 عامًا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن كيغان كان مدربًا لنيوكاسل حينما دفع النادي مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني لضم شيرار عام 1996 في صفقة قياسية.

وكتب شيرار عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: "بطلي ومدربي وصديقي، ارقد بسلام".

وكان شيرار، الذي أصبح فيما بعد الهداف التاريخي لنيوكاسل، مشجعًا للنادي، ويعتبر كيغان مثله الأعلى.

كما نعى الأمير ويليام، نجل ملك بريطانيا، كيغان، ووصفه باللاعب والمدرب الاستثنائي.

وفي الفترة الماضية، خضع كيغان، نجم ليفربول في سبعينيات القرن الماضي، والذي حظي بشعبية جارفة في نيوكاسل لاعبًا ومدربًا، للعلاج من سرطان المعدة في مرحلته الرابعة.

وفي رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، قال ويليام، الرئيس السابق للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والراعي الحالي له: "أشعر بحزن عميق لرحيل كيفن كيغان".

وأضاف: "إنه لاعب كرة قدم ومدرب استثنائي ألهم أجيالًا بموهبته وشغفه وحبه للعبة".

وأوضح الأمير ويليام: "قبل كل شيء، سيُذكر دائمًا كرجل طيب وكريم".

وتابع: "نتقدم بأحر التعازي إلى عائلته وجميع من عرفوه".

كما نعى رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، كيغان أمس الاثنين، قائلًا: "كان كيفن كيغان موهبة فذة كلاعب، لديه مهارة فائقة مقترنة بالتزام كبير. إنه مدرب عظيم، لكن الأهم من كل ذلك، أنه كان يتمتع بروح رائعة داخل وخارج الملعب".

وأضاف: "منذ أول لقاء جمعني به في غرفة ملابس نيوكاسل قبل إحدى المباريات في التسعينيات، وحتى عندما تولى قيادتي كقائد للفريق المنافس ليعلمني كيفية ضرب الكرة بالرأس، وحتى في المناسبات الاجتماعية اللاحقة، ظل كما هو: مفعمًا بالحيوية، لا يعرف اليأس، وطنيًا فخورًا ببريطانيا بشكل لا يلين".

ونعى نادي نيوكاسل، الواقع في شمال شرق إنجلترا، كيغان في بيان صدر بعد ظهر أمس الاثنين، واصفًا إياه بأنه "القلب النابض لنيوكاسل لأجيال من المشجعين".

وأعرب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، عن حزنه الشديد لهذا النبأ.