إيطاليا تسعى لإقناع غوارديولا بتولي تدريب المنتخب



كشفت تقارير صحفية عن مفاوضات جادة مع المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا لإقناعه بتدريب منتخب إيطاليا، سعياً لتصحيح مسار الفريق بعد فشله في التأهل لكأس العالم لكرة القدم في النسخ الثلاث الأخيرة.



وذكرت شبكة سكاي الإيطالية أن باولو مالديني المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة الإيطالي، وليوناردو مستشار الاتحاد زارا غوارديولا في مدينة برشلونة خلال عطلة نهاية الأسبوع لبحث إمكانية التعاقد معه.



وأشار التقرير إلى أنه لا توجد مؤشرات أولية بشأن موافقة غوارديولا على تولي المسؤولية، وذلك بعد رحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي الذي قضى بين جدرانه 10 سنوات.



وفشل منتخب إيطاليا، بطل العالم أربع مرات، في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي في مارس الماضي، ما أدى للإطاحة بمدرب الفريق جينارو جاتوزو، ومدير الفريق جيانلويجي بوفون، ورئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابرييل جرافينا.



وانتخب جيوفاني مالاجو، الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية ورئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد الشتوي في ميلانو/كورتينا، رئيساً جديداً لاتحاد الكرة الإيطالي، واستعان مالاجو بأسطورة ميلان مالديني في منصب المدير الفني للاتحاد.



ويبقى منتخب إيطاليا بلا مدرب، وسيكون التعاقد مع غوارديولا بمنزلة دفعة قوية في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققها المدرب الإسباني الفائز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي وبرشلونة، إضافة إلى 12 لقب دوري محلي مع نفس الناديين، إضافة إلى بايرن ميونخ الألماني.



ورفض مالاجو التعليق على إمكانية التعاقد مع غوارديولا، مضيفاً عبر شبكة سكاي أن قائمة المرشحين لن تضم الثنائي روبرتو مانشيني وأندريا بيرلو فقط.



يذكر أن مانشيني قاد منتخب إيطاليا للتتويج بلقب أمم أوروبا في 2021 أثناء توليه المسؤولية خلال الفترة بين عامي 2018 و2023.



أما بيرلو الفائز لاعباً مع منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 2006، فلم يتوهج في مسيرته التدريبية مع ناديي يوفنتوس وسامبدوريا.