كلوب يقترب من قيادة منتخب ألمانيا

ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، اليوم الأحد، أن شركة «ريد بول» لمشروبات الطاقة ستسمح للمدير العالمي لقطاع كرة القدم بالشركة، يورغن كلوب، بتولي تدريب المنتخب الألماني لكرة القدم دون أي شروط.

ويمتد عقد الألماني كلوب مع الشركة النمساوية حتى عام 2029. وجاء هذا الاتفاق بعد اجتماع عُقد أمس السبت بين أوليفر مينتزلاف، الرئيس التنفيذي لشركة «ريد بول»، وكلوب، وفقًا لصحيفة «بيلد»، التي لم تشر إلى أي مصادر.

وبعد استبعاد فكرة انتقال كلوب لتدريب منتخب ألمانيا مقابل سداد مبلغ كبير من المال يُقدَّر بالملايين، أفادت تقارير مؤخرًا بأن «ريد بول» ستحصل على شكل من أشكال التعويض من الاتحاد الألماني لكرة القدم مقابل رحيل كلوب من خلال حلول إبداعية، كما ترددت شائعات بأن المدرب السابق لليفربول الإنجليزي سيستمر في دور الوكيل بالشركة النمساوية، لكن هذه الإمكانية قوبلت بشكوك داخل الاتحاد نفسه.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن الاتحاد الألماني لكرة القدم تأكيده: «الاتحاد الألماني لن يعلق على الوضع الحالي للمفاوضات مع يورغن كلوب»، مضيفًا أن «الهيئات المختصة ستتخذ القرار النهائي».

وكان رئيس الاتحاد الألماني، بيرند نيوندورف، ونائب الرئيس هانز يواخيم فاتسكه قد التقيا مع كلوب، السبت الماضي، في نيويورك، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي، مشروط بانتهاء مفاوضات العقد مع «ريد بول» وحل مشكلات الرعاية.

ومن المقرر أن يتولى كلوب تدريب منتخب ألمانيا خلفًا للمدرب السابق يوليان ناغلسمان حتى بطولة كأس العالم 2030.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، وتمت تسوية التفاصيل النهائية، فسيتم تقديم كلوب مدربًا للمنتخب الألماني يوم الجمعة المقبل في فرانكفورت، وهو ما أكدته أيضًا شبكة «سكاي» التلفزيونية.